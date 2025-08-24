A qué hora dan hoy domingo La Voz Argentina en Telefe y de qué trata la nueva etapa

En qué consisten los "Playoffs" de La Voz Argentina

En los "Playoffs" llegan nuevas reglas y nuevos desafíos. En esta etapa, se presentarán los once integrantes de un mismo equipo y cada uno deberá interpretar individualmente una canción, mientras que su coach será el encargado de salvar a cinco de ellos, en tanto que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos.

De esta manera, los tres artistas más votados de cada team seguirán dentro del certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.

A qué hora y cómo ver La Voz Argentina

La Voz Argentina y los Playoffs se podrán ver este domingo, desde las 22 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.