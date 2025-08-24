A qué hora dan hoy domingo La Voz Argentina en Telefe y de qué trata la nueva etapa
El programa de Nico Occhiato deja atrás "Los Knockouts" y se espera que la próxima etapa llegue con presentaciones espectaculares.
La Voz Argentina está al rojo vivo y los participantes terminaron de disputar "Los Knockouts", ahora se preparan para un nuevo desafío que los pondrá a prueba y hará que den lo mejor de ellos para poder ser elegidos y seguir en el reality de canto.
El jurado integrado por Soledad Pastorutti, Miranda!, Luck Ra y Lali Espósito seguirán trabajando, aunque cada vez se tendrán que poner más estrictos a la hora de ver la actuación de los cantantes.
De esta manera, este domingo comenzarán "Los Playoffs", una nueva instancia en la que todos tendrán que hacer una buena performance para intentar conquistar a los jueces y seguir avanzando.
Al igual que en las etapas anteriores, los coaches tendrán ayudantes para guiar a los integrantes de sus equipos. Por primera vez en la historia del programa, estos referentes de la música actual no solo ayudarán a preparar a los concursantes, sino que también estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches a la hora de tomar las difíciles decisiones.
En esta oportunidad, Juanes se suma a Soledad Pastorutti, para el team Miranda! estará Tiago PZK. Lali Espósito tendrá a Joaquín Levinton y Luck Ra estará acompañado por La K'Onga.
En qué consisten los "Playoffs" de La Voz Argentina
En los "Playoffs" llegan nuevas reglas y nuevos desafíos. En esta etapa, se presentarán los once integrantes de un mismo equipo y cada uno deberá interpretar individualmente una canción, mientras que su coach será el encargado de salvar a cinco de ellos, en tanto que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos.
De esta manera, los tres artistas más votados de cada team seguirán dentro del certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
La Voz Argentina y los Playoffs se podrán ver este domingo, desde las 22 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
