Mimi Alvarado destrozó a Pedro Alfonso y Paula Chaves: qué dijo

Visiblemente enojada, Mimi reveló que Paula Chaves pidió que la bajaran de un reality por un malentendido sobre unas supuestas declaraciones suyas sobre Pedro y Flor Vigna. “Yo soy una de las pocas personas del medio que tiene códigos y ella no lo merece...ella quiso dejarme sin laburo cuando todos malinterpretaron algo mío sobre Peter y Flor Vigna...yo nunca dije nada de eso ni dije nombres", comenzó diciendo. La mediática aseguró que "alguien del Diario de Mariana" le confirmó que "Paula había pedido que me bajen de ese reality".