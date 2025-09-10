Mimi Alvarado destrozó a Pedro Alfonso y Paula Chaves: qué dijo
Durante una entrevista con Juan Etchegoyen, la pareja de El Tirri apuntó en contra de la modelo y el actor sin filtro. Los detalles de su distanciamiento.
Mimi Alvarado encendió la polémica con fuertes declaraciones contra Pedro Alfonso y Paula Chaves. En una entrevista con Juan Etchegoyen, la pareja de El Tirri acusó a la famosa dupla de ser desagradecidos y de intentar perjudicar su carrera.
Visiblemente enojada, Mimi reveló que Paula Chaves pidió que la bajaran de un reality por un malentendido sobre unas supuestas declaraciones suyas sobre Pedro y Flor Vigna. “Yo soy una de las pocas personas del medio que tiene códigos y ella no lo merece...ella quiso dejarme sin laburo cuando todos malinterpretaron algo mío sobre Peter y Flor Vigna...yo nunca dije nada de eso ni dije nombres", comenzó diciendo. La mediática aseguró que "alguien del Diario de Mariana" le confirmó que "Paula había pedido que me bajen de ese reality".
Alvarado no se guardó nada y fue directa al señalar la actitud de la pareja. "Paula Chaves y Peter Alfonso son dos desagradecidos que están muy subidos al pony y todo se lo deben a Marcelo Tinelli que fue quién le dio la popularidad”, afirmó.
Las acusaciones no terminaron ahí. Mimi lanzó una amenaza a la pareja: "Pedro no me cierra, no me cae bien y mis ojos han visto cosas que no me han gustado y por ahora lo voy a dejar ahí...por ahora...no está bueno que te metas con el trabajo del otro y la próxima vez que ella se meta conmigo, ese cuadrito de la familia feliz yo se lo voy a rayar".
La mediática se mostró firme en sus declaraciones, afirmando que tiene sus razones para hablar. “Yo vi actitudes de Pedro que no me gustaron y si alguien me tira una piedra yo tiro un piedron. Lo de Flor Vigna es un cuento de Heidi al lado de lo que yo vi", aseguró. Mimi concluyó la entrevista afirmando que tiene una "carta" que prueba su versión y que "el día que lo cuente habrá sangre en Broadway".
