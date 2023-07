Guido Záffora destruyó a Gladys La Bomba Tucumana: "Sigue vigente por..."

Por esta razón, Pampito comentó en Intrusos: "Que analice cómo habla, porque tiene una forma despectiva". Guido Záffora se sumó y afirmó: "La Bomba tampoco es la única. Si fuera la número uno no tirás mierda a tus compañeros".

la bomba tucumana nuevas generaciones

Esto molestó a Gladys, y durante su paso por LAM el martes 4 de julio les respondió. "No vi el programa, pero pienso que están molestos porque hace mucho que me invitaron al programa y no quise ir. No estaba de ánimo... Me cae bien Flor (De La V) pero no voy a ir nunca", comenzó diciendo.

Tras escuchar el ataque de la artista en LAM, Záffora recogió el guante y salió al cruce en Intrusos: "Todo el tiempo habla mal de la gente. Yo siento que Gladys, para lo único que está hoy en los medios, es para criticar a sus compañeros. No dudo de su talento, de su trayectoria y de sus hits, sigue vigente, pero sigue vigente por maltratar a sus compañeros. Hoy la ves en una nota y la ves despotricando con falta de respeto, nosotros no".

"Si no quiere venir, hacemos igual el programa. No es que vamos a cerrar la persiana y nos vamos a casa si no viene. ¡No vengas, Bomba, igual vamos a hacer el programa porque tenemos mil invitados!", estalló Pampito por su parte y Guido sumó: "La revivió (Luis) Ventura. Yo de Gladys no sabía nada hasta que la vi en Secretos Verdaderos (América). Esta promoción le sirve, estamos hablando de vos".

zaffori la bomba tucumana