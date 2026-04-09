La bronca de Yipio Alarcón por el viaje de Solange Abraham a México: "Nos sancionan por sus gritos y se..."

Una de las desobedientes sería Solange, lo que derivó en una letal frase de su enemiga número 1: "Yo estoy como para ir a plantearle a Gran Hermano una ofrenda... porque nos sancionan por los gritos de ella que se va a México", indicó a Martín, quien no dudó en expresar una esperanza sobre que el ingreso de un participante del exterior estimule el envío de provisiones.

yipio odiada

De qué trata la sanción colectiva a la casa de Gran Hermano

Nuevamente, hubo participantes que infringieron las políticas de "gritos del exterior" de Gran Hermano y pagó toda la casa: el "Big" anunció que esta semana no habrá prueba por el presupuesto y, por ende, tampoco habrá compra de supermercado. De manera que los participantes deberán vivir con lo que tengan hasta ahora, durante esta y la próxima semana.

Embed ¡Sanción colectiva! Se quedan sin presupuesto y no habrá compra de súper la próxima semana



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