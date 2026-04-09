La bronca de Yipio Alarcón por el viaje de Solange Abraham a México: "Nos sancionan por sus gritos y se..."
Confesa opositora de quien fuera participante también de la edición 2007 de Gran Hermano, Yipio explotó por la sanción sobre el presupuesto.
Gran Hermano Generación Dorada no escatima en conflictos: a diferencia de otras ediciones, esta temporada es sumamente problemática y los roces están a la orden del día entre los participantes. Dos de las que se erigen como polos opuestos son Yisela "Yipio" Alarcón y Solange Abraham, quien ostenta ya haber estado en esa casa en 2007.
Lo cierto es que la mala onda entre ambas no para de crecer. Yipio ha considerado que Sol es "una persona de mierda", mientras que Abraham se ha enfocado en desestabilizar a Andrea del Boca en reiteradas oportunidades, una de las mayores aliadas de Alarcón.
Por esa y otras razones, casi ni pueden verse las caras, aunque el juego de Gran Hermano requiere sobrellevar la convivencia lo mejor posible.
En las últimas horas, se supo que Solange fue elegida por "La Casa de los Famosos" de Estados Unidos -que se filma en México- para realizar un explosivo intercambio de participantes. A la brevedad, la joven viajará al norte de América y un jugador del reality estadounidense vendrá a la Argentina para formar parte de Gran Hermano algunos días.
Esto hizo explotar a Yipio, que no dudó en mostrar su peor cara. No obstante, la bronca mayor tiene que ver con que Gran Hermano sancionó colectivamente a la casa por nuevos episodios donde algunos infringieron las reglas de "gritos del exterior" que impuso el dueño del certamen.
Una de las desobedientes sería Solange, lo que derivó en una letal frase de su enemiga número 1: "Yo estoy como para ir a plantearle a Gran Hermano una ofrenda... porque nos sancionan por los gritos de ella que se va a México", indicó a Martín, quien no dudó en expresar una esperanza sobre que el ingreso de un participante del exterior estimule el envío de provisiones.
De qué trata la sanción colectiva a la casa de Gran Hermano
Nuevamente, hubo participantes que infringieron las políticas de "gritos del exterior" de Gran Hermano y pagó toda la casa: el "Big" anunció que esta semana no habrá prueba por el presupuesto y, por ende, tampoco habrá compra de supermercado. De manera que los participantes deberán vivir con lo que tengan hasta ahora, durante esta y la próxima semana.
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