La cantante Daniela Mori sufrió un accidente automovilístico y mostró una impactante foto

Según informó el periodista Ángel de Brito, el choque ocurrió cuando la cantante circulaba junto a su hija y otro vehículo las embistió en la intersección de la avenida San Martín y Camarones. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para que testigos del hecho alertaran a los servicios de emergencia.

Pocos minutos después arribó una ambulancia, que asistió a ambas en el lugar y decidió trasladarlas a una clínica de Nordelta para realizarles distintos estudios y descartar lesiones de mayor consideración. Allí fueron sometidas a controles médicos de rutina, radiografías y evaluaciones clínicas, habituales en este tipo de episodios para detectar posibles traumatismos que no siempre se manifiestan de inmediato.

Las fotografías difundidas por la propia Daniela muestran que tanto ella como Linda utilizaron collar cervical durante la atención médica, una medida preventiva que suele adoptarse cuando existe la posibilidad de lesiones en la zona del cuello tras un accidente de tránsito.

Hasta el momento no trascendió un parte médico oficial sobre el estado de salud de la cantante ni de su hija. Sin embargo, el hecho de que ambas pudieran comunicarse a través de las redes sociales llevó tranquilidad entre sus seguidores, que rápidamente comenzaron a enviar mensajes de apoyo y deseos de una pronta recuperación.

La publicación no tardó en viralizarse y recibió cientos de comentarios de fanáticos y colegas del ambiente artístico, quienes expresaron su preocupación por lo sucedido y le hicieron llegar palabras de aliento a la artista en este difícil momento.

Daniela Mori es una figura reconocida de la música popular argentina y alcanzó gran notoriedad por su paso por el grupo Las Primas, además de desarrollar posteriormente una carrera como solista. A lo largo de los años construyó una estrecha relación con su público, por lo que la noticia del accidente tuvo una amplia repercusión en las redes sociales.