La cantante Daniela Mori sufrió un accidente automovilístico y mostró una impactante foto
La cantante debió ser trasladada a una clínica junto a su hija luego de ser embestidas por otro vehículo.
Daniela Mori generó una fuerte preocupación entre sus seguidores luego de revelar que sufrió un accidente automovilístico junto a su hija, Linda. La artista compartió en sus redes sociales una serie de imágenes desde el hospital, donde ambas permanecieron internadas para ser sometidas a diferentes estudios tras el violento impacto.
La noticia se conoció a través de la cuenta oficial de Instagram de la exintegrante de Las Primas. En una de las historias, Daniela publicó una fotografía desde una camilla de una clínica de Nordelta. En la imagen se la puede ver utilizando un cuello ortopédico mientras recibía atención médica.
Junto a la postal, la cantante escribió un breve pero contundente mensaje que alarmó a sus fanáticos: "Hospitalizada en Nordelta por accidente en automóvil".
Instantes después decidió compartir otra imagen, esta vez de su hija Linda, quien también fue derivada al mismo centro de salud luego del siniestro vial. Sobre esa fotografía escribió: "Linda en la clínica de Nordelta", dejando en claro que ambas estaban siendo asistidas por los profesionales médicos.
Cómo fue el accidente de Daniela Mori
Con el correr de las horas comenzaron a conocerse más detalles del episodio. Desde la propia cuenta de Daniela publicaron otra historia para explicar qué había ocurrido y señalaron: "Daniela y su hija Linda fueron atropelladas en el auto", una frase que reflejó la gravedad del incidente y el motivo por el cual las dos debieron permanecer bajo observación.
Según informó el periodista Ángel de Brito, el choque ocurrió cuando la cantante circulaba junto a su hija y otro vehículo las embistió en la intersección de la avenida San Martín y Camarones. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para que testigos del hecho alertaran a los servicios de emergencia.
Pocos minutos después arribó una ambulancia, que asistió a ambas en el lugar y decidió trasladarlas a una clínica de Nordelta para realizarles distintos estudios y descartar lesiones de mayor consideración. Allí fueron sometidas a controles médicos de rutina, radiografías y evaluaciones clínicas, habituales en este tipo de episodios para detectar posibles traumatismos que no siempre se manifiestan de inmediato.
Las fotografías difundidas por la propia Daniela muestran que tanto ella como Linda utilizaron collar cervical durante la atención médica, una medida preventiva que suele adoptarse cuando existe la posibilidad de lesiones en la zona del cuello tras un accidente de tránsito.
Hasta el momento no trascendió un parte médico oficial sobre el estado de salud de la cantante ni de su hija. Sin embargo, el hecho de que ambas pudieran comunicarse a través de las redes sociales llevó tranquilidad entre sus seguidores, que rápidamente comenzaron a enviar mensajes de apoyo y deseos de una pronta recuperación.
La publicación no tardó en viralizarse y recibió cientos de comentarios de fanáticos y colegas del ambiente artístico, quienes expresaron su preocupación por lo sucedido y le hicieron llegar palabras de aliento a la artista en este difícil momento.
Daniela Mori es una figura reconocida de la música popular argentina y alcanzó gran notoriedad por su paso por el grupo Las Primas, además de desarrollar posteriormente una carrera como solista. A lo largo de los años construyó una estrecha relación con su público, por lo que la noticia del accidente tuvo una amplia repercusión en las redes sociales.
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