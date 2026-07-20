Misiones: más de 40 heridos tras un brutal choque entre un micro y un camión
El accidente ocurrió sobre la Ruta 12. El micro de larga distancia había partido desde Retiro con destino a Puerto Iguazú.
Más de 40 personas resultaron heridas luego de que un micro de larga distancia impactara contra la parte trasera de un camión en la Ruta Nacional 12, a la altura de la provincia de Misiones. El accidente motivó el despliegue de un amplio operativo de emergencias que incluyó bomberos, personal médico y efectivos policiales.
El siniestro se registró a la altura del kilómetro 1461, en jurisdicción de Capioví. Según se informó, el micro había partido desde la Terminal de Ómnibus de Retiro con destino a Puerto Iguazú y transportaba a 60 pasajeros.
De acuerdo con las primeras informaciones, por causas que aún son materia de investigación, el choque se produjo cuando el micro de larga distancia colisionó contra la parte trasera de un camión Scania que circulaba en el mismo sentido.
Tras el accidente, en el lugar se montó un amplio operativo de emergencia del cual participaron Bomberos, efectivos policiales y equipos médicos, que acudieron para asistir a los ocupantes del micro y ordenar la circulación en la zona.
Según informaron medios locales, 43 personas tuvieron que ser trasladadas inicialmente al Hospital de Puerto Rico, donde se les practicaron las primeras evaluaciones y curaciones. En ese mismo centro de centro de salud permanecieron internados los pasajeros que presentaban escoriaciones, politraumatismos y fracturas consideradas leves.
En tanto, los casos de mayor complejidad fueron derivados a otros hospitales de la región. El hospital Samic de Eldorado recibió a cuatro pacientes con fracturas graves, entre ellos uno de los choferes del micro y un menor, quienes quedaron bajo estricta observación médica.
Investigan las causas del choque entre el micro y el camión
A raíz del siniestro, el tránsito sobre la Ruta Nacional 12 permaneció totalmente interrumpido durante varias horas mientras los equipos médicos asistían y trasladaban a los heridos. Durante ese lapso, se implementaron desvíos y se advirtió a los conductores sobre la necesidad de extremar precauciones en la zona.
En paralelo, efectivos de la División Policía Científica trabajaron en el lugar del accidente para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias que llevaron al choque.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario