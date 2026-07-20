Misiones: más de 40 heridos tras un brutal choque entre un micro y un camión

La parte delantera del micro sufrió los mayores daños materiales

En tanto, los casos de mayor complejidad fueron derivados a otros hospitales de la región. El hospital Samic de Eldorado recibió a cuatro pacientes con fracturas graves, entre ellos uno de los choferes del micro y un menor, quienes quedaron bajo estricta observación médica.

Investigan las causas del choque entre el micro y el camión

A raíz del siniestro, el tránsito sobre la Ruta Nacional 12 permaneció totalmente interrumpido durante varias horas mientras los equipos médicos asistían y trasladaban a los heridos. Durante ese lapso, se implementaron desvíos y se advirtió a los conductores sobre la necesidad de extremar precauciones en la zona.

En paralelo, efectivos de la División Policía Científica trabajaron en el lugar del accidente para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias que llevaron al choque.