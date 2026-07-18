Violento choque frontal entre un utilitario y un camión en la Ruta 4: murieron dos hombres

Las víctimas murieron en el lugar. Foto: Canal C.

La Ruta Provincial 4 permaneció totalmente cortada durante varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate, el retiro de los vehículos involucrados y las pericias para determinar cómo ocurrió el accidente.

Las autoridades sanitarias destacaron la rápida intervención de los equipos de emergencias y de los Bomberos Voluntarios de La Carlota, quienes colaboraron en las tareas de rescate y asistencia. La Fiscalía, por su parte, solicitó la colaboración de testigos que puedan aportar información relevante para el avance de la causa.