Violento choque frontal entre un utilitario y un camión en la Ruta 4: murieron dos hombres
Las víctimas viajaban en una Citroën Berlingo que impactó de frente contra un camión sobre la Ruta Provincial 4, a la altura de La Carlota.
Dos personas murieron en la provincia de Córdoba tras un choque entre un utilitario y un camión en la ruta provincial 4, a la altura del kilómetro 140, cerca de la localidad de La Carlota.
El hecho ocurrió este viernes por la tarde cuando un Citroën Berlingo y un camión Mercedes-Benz chocaron por motivos que se intentan establecer. Como consecuencia del fuerte impacto, quienes viajaban en el utilitario murieron en el lugar del accidente, incluso antes de recibir asistencia.
De acuerdo con la información difundida por la Policía de Córdoba, el camión era conducido por un hombre de 42 años que viajaba de sur a norte, mientras que el utilitario lo hacía en dirección opuesta. El impacto fue de tal magnitud que los dos ocupantes de la Berlingo murieron en el acto. Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer oficialmente sus identidades.
El conductor del camión sufrió lesiones leves y fue asistido por personal médico, que luego lo trasladó a un centro de salud de la zona para su atención.
Las causas del accidente aún permanecen bajo investigación. La Fiscalía de Instrucción de La Carlota, encabezada por la doctora Romina Wisnivetzky, intervino en el caso para determinar la mecánica exacta de la colisión y las eventuales responsabilidades. Los peritos trabajan en el relevamiento de pruebas en el lugar.
La Ruta Provincial 4 permaneció totalmente cortada durante varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate, el retiro de los vehículos involucrados y las pericias para determinar cómo ocurrió el accidente.
Las autoridades sanitarias destacaron la rápida intervención de los equipos de emergencias y de los Bomberos Voluntarios de La Carlota, quienes colaboraron en las tareas de rescate y asistencia. La Fiscalía, por su parte, solicitó la colaboración de testigos que puedan aportar información relevante para el avance de la causa.
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