"La casa": Diego Peretti y César Troncoso protagonizan un inquietante thriller argentino
La película de Gustavo Triviño llega a los cines con una historia de desesperación, decisiones difíciles y un acuerdo que esconde mucho más de lo que parece.
¿Qué harías si te ofrecieran una importante suma de dinero por tu casa, pero con la posibilidad de seguir viviendo en ella hasta el último día de tu vida? Desde esa pregunta bastante sencilla parte “La casa”, la nueva película de Gustavo Triviño protagonizada por Diego Peretti y César Troncoso.
Hugo Vaca (Peretti) trabajó durante años en una multinacional hasta que, de un día para otro, se queda sin empleo. A una edad en la que volver a insertarse en el mercado laboral no resulta sencillo, los problemas económicos empiezan a aparecer y su patrimonio queda en riesgo.
En ese momento recibe una propuesta difícil de ignorar. Un grupo de inversores quiere comprar su casa, valuada en un millón de dólares, por la mitad de su precio. La condición tiene algo tentador: Hugo puede cobrar el dinero y continuar viviendo allí hasta su muerte.
Acepta, aunque las dudas no tardan demasiado en aparecer. Las personas detrás del acuerdo parecen tener otros intereses y lo que había comenzado como una posible salida a sus problemas empieza a convertirse en algo muy diferente.
"La casa", con Diego Peretti y César Troncoso: una historia que se toma su tiempo
“La casa” tiene un guion sólido y no necesita apurarse para llegar al suspenso. Primero conocemos a Hugo, entendemos el momento que está atravesando y por qué una propuesta de esas características puede resultar tan difícil de rechazar. Después empieza otra película.
Triviño trabaja mucho con los silencios y con esa sensación de que algo no está bien aunque todavía sea difícil señalar exactamente qué. El ritmo es pausado, especialmente durante buena parte del comienzo, pero la película va dejando pequeñas señales mientras la situación de Hugo se vuelve cada vez más incómoda.
Diego Peretti está excelente. Hay momentos en los que prácticamente no necesita hablar para mostrar lo que le pasa al personaje, porque alcanza con una mirada, un gesto o la manera en que empieza a moverse dentro de su propia casa.
César Troncoso también es fundamental para que esa incomodidad funcione. La relación entre ambos va cambiando junto con la historia y algunas conversaciones aparentemente normales empiezan a sentirse bastante menos normales a medida que conocemos un poco más sobre el acuerdo.
Hay algo cercano en el conflicto que hace que “La casa” funcione incluso antes de meterse de lleno en el thriller. Perder el trabajo, quedarse sin demasiadas opciones y tener que decidir hasta dónde estamos dispuestos a llegar para solucionar un problema económico son situaciones mucho más reconocibles que aquello que empieza a suceder después.
Y es mejor no contar demasiado sobre ese después. Parte de lo interesante está en acompañar a Hugo mientras intenta entender en qué se metió y cómo una decisión que parecía solucionar su vida empieza a cambiarla por completo.
Triviño regresa al largometraje después de “De martes a martes” con una película que tuvo su paso por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde recibió el Premio ACCA a la Mejor Película Argentina. El reconocimiento acompaña a una producción nacional que tiene en el guion y en la dupla formada por Peretti y Troncoso sus puntos más fuertes.
“La casa” se estrena este jueves 8 de octubre en los cines argentinos.
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