Triviño trabaja mucho con los silencios y con esa sensación de que algo no está bien aunque todavía sea difícil señalar exactamente qué. El ritmo es pausado, especialmente durante buena parte del comienzo, pero la película va dejando pequeñas señales mientras la situación de Hugo se vuelve cada vez más incómoda.

Diego Peretti está excelente. Hay momentos en los que prácticamente no necesita hablar para mostrar lo que le pasa al personaje, porque alcanza con una mirada, un gesto o la manera en que empieza a moverse dentro de su propia casa.

"La casa": Diego Peretti y César Troncoso protagonizan un inquietante thriller argentino

César Troncoso también es fundamental para que esa incomodidad funcione. La relación entre ambos va cambiando junto con la historia y algunas conversaciones aparentemente normales empiezan a sentirse bastante menos normales a medida que conocemos un poco más sobre el acuerdo.

Hay algo cercano en el conflicto que hace que “La casa” funcione incluso antes de meterse de lleno en el thriller. Perder el trabajo, quedarse sin demasiadas opciones y tener que decidir hasta dónde estamos dispuestos a llegar para solucionar un problema económico son situaciones mucho más reconocibles que aquello que empieza a suceder después.

Y es mejor no contar demasiado sobre ese después. Parte de lo interesante está en acompañar a Hugo mientras intenta entender en qué se metió y cómo una decisión que parecía solucionar su vida empieza a cambiarla por completo.

Triviño regresa al largometraje después de “De martes a martes” con una película que tuvo su paso por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde recibió el Premio ACCA a la Mejor Película Argentina. El reconocimiento acompaña a una producción nacional que tiene en el guion y en la dupla formada por Peretti y Troncoso sus puntos más fuertes.

“La casa” se estrena este jueves 8 de octubre en los cines argentinos.