"La casa de los Espíritus": Dolores Fonzi y Nicole Wallace en el tráiler de la serie de Prime Video
El próximo 29 de abril llega a la plataforma la nueva serie chilena basada en el famoso libro de Isabel Allende. Conocé los detalles y el primer adelanto.
Prime Video dio un paso fundamental en la producción de contenido en español al presentar el tráiler oficial de La Casa de los Espíritus. Esta producción representa un hito histórico, ya que se trata de la primera adaptación televisiva en nuestro idioma de la célebre novela escrita por la autora chilena Isabel Allende. La serie promete capturar la esencia de una obra que cautivó a lectores de todo el mundo, llevando ahora su mística y profundidad social al formato de serie de streaming.
El estreno global está programado para el próximo 29 de abril de 2026, fecha en la que se pondrán a disposición del público los primeros tres episodios. La estrategia de lanzamiento continuará con entregas semanales de nuevos capítulos hasta alcanzar el gran desenlace de la historia, previsto para el 13 de mayo. La obra llegará de manera exclusiva a más de 240 países y territorios, consolidándose como una de las apuestas más ambiciosas del catálogo internacional de la plataforma.
La serie se estructura como una saga familiar compuesta por ocho episodios, los cuales recorren medio siglo de historia. El relato se focaliza en las vivencias de tres generaciones de mujeres —Clara, Blanca y Alba—, situadas en el contexto de una nación sudamericana profundamente conservadora. La trama entrelaza elementos de agitación política y lucha de clases con el componente fantástico característico del realismo mágico que define la obra original.
El elenco de la producción cuenta con figuras de renombre internacional. Alfonso Herrera encarna al patriarca Esteban Trueba, mientras que el papel fundamental de Clara del Valle es compartido por Nicole Wallace y la actriz argentina Dolores Fonzi, quienes interpretan al personaje en distintos momentos de su vida. El reparto se completa con nombres de la talla de Fernanda Castillo (Férula), Aline Kuppenheim (Nivea del Valle), Eduard Fernández (Severo del Valle), Juan Pablo Raba (Tío Marcos) y Rochi Hernández (Alba), entre otros destacados intérpretes que darán vida a los habitantes de la mítica casona.
Detrás de cámaras, la adaptación cuenta con un respaldo de primer nivel. La propia Isabel Allende desempeña el rol de productora ejecutiva, asegurando la fidelidad de la narrativa. A ella se unen figuras como Eva Longoria y Courtney Saladino en la producción, mientras que la dirección creativa y el guion están a cargo de los showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood, este último reconocido por su trabajo en proyectos de gran impacto dramático.
Esta versión televisiva de La Casa de los Espíritus no solo busca honrar el legado literario de Allende, sino también ofrecer una visión moderna y cinematográfica de una de las historias más influyentes de la literatura contemporánea.
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