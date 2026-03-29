"La casa de los Espíritus": Dolores Fonzi y Nicole Wallace en el tráiler de la serie de Prime Video

Prime Video dio un paso fundamental en la producción de contenido en español al presentar el tráiler oficial de La Casa de los Espíritus. Esta producción representa un hito histórico, ya que se trata de la primera adaptación televisiva en nuestro idioma de la célebre novela escrita por la autora chilena Isabel Allende. La serie promete capturar la esencia de una obra que cautivó a lectores de todo el mundo, llevando ahora su mística y profundidad social al formato de serie de streaming.