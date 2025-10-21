La China Ansa se convirtió en mamá por segunda vez y compartió un tierno video presentando a su hijo Rafael
La conductora celebró en sus redes la llegada del más reciente integrante de la familia, fruto de su amor con Diego Mendoza, quienes ya son padres de India.
La felicidad llegó de manera muy especial para la China Ansa y Diego Mendoza. La conductora presentó a su segundo hijo, Rafael, con un emotivo posteo que enterneció a todos sus seguidores.
Desde la clínica, la China compartió un dulce video donde se la ve besando con ternura la manito de su bebé, que ya conquistó sus corazones: “Llegaste Rafi. Locos de amor por vos, bebito. Multiplicaste todo y lo potenciaste”, escribió.
Junto al mensaje, la flamante mamá dio detalles del momento exacto del nacimiento: “Bienvenido RAFAEL. 21/10/2025, 12.45 pm, 3.080 kg. Te amamos, mi vida”, acompañado de un pequeño corazón rojo.
En minutos, la publicación se llenó de mensajes cariñosos y felicitaciones de colegas y amigos del medio, que celebraron la llegada del nuevo integrante de la familia.
La China Ansa, también mamá de India junto a futbolista, había anunciado su segundo embarazo en abril durante Sería Increíble (Olga), y contó que la concepción de Rafael ocurrió durante el verano en Mar del Plata.
“Un sábado salimos a un boliche muy conocido en Mar del Plata. Ese fin de semana pasaron un montón de cosas en el hotel. Estábamos todos en un hotel y compartíamos las habitaciones. Cada uno elegía con quién dormir”, relató la conductora.
“Trece semanas después, porque hicimos la cuenta de hace cuánto no nos veíamos, de ese fin de semana alocado que empezó un martes y terminó un domingo, llegó lo más lindo de mi vida”, expresó con emoción.
Quién es La China Ansa
Josefina Ansa es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Comenzó su trayectoria en radio, trabajando en Vale 97.5 y Pop Radio 101.5, y desde 2013 formó parte del grupo Indalo, donde además de conducir programas, se desempeñó como productora.
En 2014 realizó un curso de conducción televisiva y, en 2017, completó una formación en coaching individual. Ese mismo 2014 debutó en televisión en Noches Mías, junto a Robertito Funes Ugarte en C5N.
En febrero de 2017 se sumó a C5N como columnista de meteorología. Posteriormente, estuvo a cargo de la sección meteorológica en Bien Temprano con Rubén Suárez, Mercedes Mendoza y Diego Fernández, y también en Mañanas Argentinas junto a Daniela Ballester y Julián Guarino.
Aunque no comenzó su carrera como meteoróloga, en varias oportunidades reconoció que aprender todo lo necesario fue un desafío, pero que valió la pena. Su oportunidad llegó gracias a Javier Torrente y Diego Angeli, quienes le indicaron que había una vacante. Entonces, se dedicó a estudiar los esquemas meteorológicos europeos, americanos y del Servicio Meteorológico Nacional.
