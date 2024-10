La China Suárez desmintió su relación con Lauty Gram con un contundente posteo

"Eso deberíamos buscar todas, nunca menos. Feliz miércoles", cerró su mensaje la actriz, echando por la borda la teoría de un noviazgo con el cantante de música urbana, junto a la foto de una torta en forma de corazón que dice "Til death", que traducido al inglés es "hasta la muerte".

posteo china suarez.jpg

Si bien el historial de amores de la China Suárez es de público conocimiento, también es sabido que hace bastante no formaliza con nadie. Actualmente, vive junto a sus tres hijos: Rufina, producto de su romance con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, nacidos de la unión con Benjamín Vicuña.

Revelan que la mamá de la China Suárez sigue a Marcos Ginocchio en Instagram

Marcos Ginocchio se recibió de abogado y el lunes por la noche festejó junto a sus amigos y familiares en las calles de Salta. Si bien la finalización de su licenciatura se vio postergada algunos meses por su ingreso a Gran Hermano, al salir del aislamiento, el joven se prometió a sí mismo volver a su ciudad natal y, alejado de los medios de comunicación, terminar la carrera.

Horas después de que se viralizaran las fotos del ex Gran Hermano celebrando su nuevo logro, la mamá de la China Suarez, tuvo un inesperado gesto con Marcos. Juan Etchegoyen dio a conocer este potente dato y sumó información en medio de los rumores de romance que continúan entre la actriz y el ganador de Gran Hermano.

“Esto que te voy a contar sucedió hace pocas horas. Tiene que ver con la mamá de la China, Marcela Riveiro, que además de cumplir años, tomó una decisión que será tapa de todos los portales a partir de este momento. Marcela empezó a seguir a Marcos justo después de salga esa foto de Lauty con su hija en las redes”, dijo el periodista.

madre China Suarez

Juan agregó que “esto sucedió en las últimas horas en medio de la repercusión tremenda que ha tenido Marcos tras la obtención del título de abogado”.

Y añadió: "Yo pregunté si ha pasado algo en las últimas horas, días, entre Euge y Marcos y esa misma persona que me cuenta cositas no me respondió. ¿Se habrá enojado Marcos con Euge por esa foto? No sé, yo me lo pregunto porque la madre se está queriendo contactar con él y lo empezó a seguir recién ahora”.

“Muy posiblemente después de esto que estoy contando lo deje de seguir para no levantar sospechas pero vos lo estás viendo. Ella lo está siguiendo en este momento y lo comenzó a seguir en las últimas horas”, concluyó.

madre China Suarez La China Suárez junto a su mamá Marcela Riveiro.