La China Suárez habló con Mario Pergolini sobre la posibilidad de casarse con Mauro Icardi: qué dijo
La actriz admitió que recibió propuestas de matrimonio, pero jamás llegó a concretarlas.
Tras semanas de especulaciones y varios intentos frustrados de entrevista, la China Suárez finalmente se sentó frente a Mario Pergolini. Desde que puso un pie en el estudio, el equipo del programa la recibió con ironías sobre las supuestas condiciones que, según versiones, habían complicado su presencia en otros ciclos de streaming. Ella no esquivó el juego: tomó un frasco de caramelos y, en clave de humor, lanzó un guiño a ese mito al afirmar: “No, yo había pedido rojos. Y unos anteojos, no sé si los tienen por ahí. Porque a mí no me gusta que me miren a los ojos”.
Ya acomodada, la conversación viró hacia Hija del fuego, la serie que protagoniza, y las similitudes que advierte entre su personaje y su propia personalidad. Entre risas, soltó una frase que marcó el tono íntimo del encuentro: “Debería empezar a vengarme un poco más, estoy con ganas de vengarme. No de nadie puntual”. Pergolini ahondó en esa idea y la actriz sorprendió al reconocerse como alguien de reacciones fuertes en su vida cotidiana: “En la vida real sí. […] No levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento. Busco exactamente qué decirte. Soy impulsiva… agarro Twitter y lo pongo”.
A lo largo del diálogo, también dejó entrever cómo maneja esos impulsos con su pareja. Con naturalidad admitió que en ciertos días su temperamento se potencia: “Mauro sabe que cuando me está por venir me tiene que sacar el teléfono de la mano. Igual no me mandé tantas cag... con el teléfono. Podría haber sido peor. ¿Qué hice tan grave? ¿Contestar? Si te hacés la picante te la tenés que bancar”.
En medio de ese repaso personal, la actriz dejó una confesión que llamó la atención del conductor: nunca llegó a casarse. Pergolini, sorprendido, quiso saber si alguna vez le habían propuesto matrimonio. La respuesta fue afirmativa, y él, sin dudar, señaló hacia el actual compañero de la actriz: “Este te va a casar, el último (Icardi)”. Ella recogió el guante con soltura: “Se tiene que divorciar primero. En unos meses le sale el divorcio. Estuvo a punto de casarme, y pasó algo muy loco. No era tan chica”.
El ida y vuelta derivó en otra anécdota habitual en la vida de Suárez: su negativa a que la googleen. “No. Es lo primero que le digo a alguien que no me conoce. No me googlés. En Turquía también, están las mujeres de los jugadores y me piden el Instagram y…”, relató.
Minutos después, Pergolini invitó a Mauro Icardi —quien observaba desde fuera de cámara— a sumarse a la charla. Con la pareja ya reunida, el conductor los enfrentó a la pregunta inevitable: cuándo será la boda. Lejos de ponerse serio, el delantero respondió entre carcajadas antes de reafirmar lo que Suárez había adelantado: “Ella ya lo dijo antes, primero me tengo que divorciar, estamos esperando eso. Está hecho (el trámite) desde el año pasado, en marzo de 2026 sale”.
