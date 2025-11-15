La China Suárez habló con Mario Pergolini sobre la posibilidad de casarse con Mauro Icardi: qué dijo

Tras semanas de especulaciones y varios intentos frustrados de entrevista, la China Suárez finalmente se sentó frente a Mario Pergolini. Desde que puso un pie en el estudio, el equipo del programa la recibió con ironías sobre las supuestas condiciones que, según versiones, habían complicado su presencia en otros ciclos de streaming. Ella no esquivó el juego: tomó un frasco de caramelos y, en clave de humor, lanzó un guiño a ese mito al afirmar: “No, yo había pedido rojos. Y unos anteojos, no sé si los tienen por ahí. Porque a mí no me gusta que me miren a los ojos”.