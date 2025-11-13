No es Pergolini: a qué importante figura de la televisión visitará la China Suárez el próximo lunes

Y añadió: "Esa cara, ese rostro angelical, esa personalidad increíble que por algo es la señora, además de ser actriz estupenda y todo, y todo lo que hace por algo es esta mujer que tiene en vilo al país, porque ayer, como no fue a ningún lado, todos los que no la llevaron a ningún lado midieron más que nunca porque no la llevaron. Mirá si será importante la mina que no está ahí y hablando de ella hacen rating".