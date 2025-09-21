La China Suárez llegó a la Argentina, esquivó a la prensa y reveló su primera actividad
La actriz está de regreso y volvió a generar polémica. Los detalles en la nota.
En medio del escándalo que se generó por la escolarización de sus hijos con Benjamín Vicuña en Estambul, la China Suárez arribó a la Argentina este fin de semana, burló a la prensa y dejó ver qué fue lo primero que hizo.
Para sorpresa de los periodistas y los móviles que la aguardaban, la actriz habría salido por otro sector del aeropuerto con el fin de evitar a los medios, aunque luego, mediante sus redes sociales, compartió una historia de su “primera parada”.
Desde su cuenta de Instagram, la actual pareja de Mauro Icardi, se mostró feliz con una de sus mejores amigas y madrina de una de sus niñas. El posteo lo realizó este sábado al rededor del medio día y le puso fin al misterio de su regreso al país.
Fede Flowers, fue quien a través de su red social "X" dejó en claro que Eugenia no hizo frente a la prensa, de modo que el periodista lo sintió como una burla a la prensa: "Otra guardia más que te cargaste por zorra...", expresó.
Aseguran que Benjamín Vicuña se enfureció por un posteo de la China Suárez: "Estudia acciones legales"
La China Suárez volvió a generar controversia con un reciente posteo en redes sociales dedicado a sus hijos, lo que habría provocado un fuerte disgusto en Benjamín Vicuña. Según trascendió, el actor estaría analizando la posibilidad de iniciar acciones legales.
"Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", escribió la actriz junto a un collage de fotos de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, quienes posaron con sus uniformes escolares: chomba blanca, falda azul para las nenas y short del mismo tono para el más pequeño.
En DDM, Guido Záffora aseguró que Vicuña no tomó nada bien la publicación. "Este colegio donde están yendo los hijos de Vicuña y Cabré es el mismo colegio donde iban las hijas de Wanda, Isabella y Francesca", señaló el panelista.
Finalmente, el periodista remarcó: "Está furioso, no hay comunicación con La China, vuelven mañana, él no sabía de esto, sabía de las clases de apoyo. Esto recién empieza. Lo que Vicuña intenta es poner paños fríos y ahora está estudiando acciones legales por el tema del posteo, me dicen. Puede haber una cautelar por el tema de la imagen".
