La China Suárez llegó a la Argentina, esquivó a la prensa y reveló su primera actividad

image

Aseguran que Benjamín Vicuña se enfureció por un posteo de la China Suárez: "Estudia acciones legales"

La China Suárez volvió a generar controversia con un reciente posteo en redes sociales dedicado a sus hijos, lo que habría provocado un fuerte disgusto en Benjamín Vicuña. Según trascendió, el actor estaría analizando la posibilidad de iniciar acciones legales.

image

"Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", escribió la actriz junto a un collage de fotos de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, quienes posaron con sus uniformes escolares: chomba blanca, falda azul para las nenas y short del mismo tono para el más pequeño.

image

En DDM, Guido Záffora aseguró que Vicuña no tomó nada bien la publicación. "Este colegio donde están yendo los hijos de Vicuña y Cabré es el mismo colegio donde iban las hijas de Wanda, Isabella y Francesca", señaló el panelista.

Finalmente, el periodista remarcó: "Está furioso, no hay comunicación con La China, vuelven mañana, él no sabía de esto, sabía de las clases de apoyo. Esto recién empieza. Lo que Vicuña intenta es poner paños fríos y ahora está estudiando acciones legales por el tema del posteo, me dicen. Puede haber una cautelar por el tema de la imagen".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1968751060727513454&partner=&hide_thread=false AHORA: LA CHINA SUÁREZ ESCOLARIZÓ A SUS HIJOS EN TURQUÍA



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/Kza3o0xxS6 — América TV (@AmericaTV) September 18, 2025