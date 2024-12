La China Suárez mostró cómo fue su festejo de Navidad: "La más feliz en 32 años"

“Mi Navidad más feliz en 32 años. No faltaba ni sobraba nadie. Jamás me cansaré de agradecer a Dios por todos los momentos que me hace vivir”, escribió la China y acompañó sus palabras con postales muy tiernas, junto a sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio.

Además, en los festejos también estuvo Agustín Suárez, el hermano de la artista, junto a su familia. Y sus amigos personales y compañeros de trabajo como Marcelo La Torre, Caro Nolte y Juan Manuel Cativa.

Las hijas de Wanda Nara habrían pasado la tarde de domingo con la China Suárez

Desde que Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi y su relación con L-Gante, la telenovela entre ella y el padre de sus hijas todavía no termina. De hecho, desde que esto sucedió, se siguen sumando más y más capítulos. Y, a pesar de que parecía que todo se había calmado, recientemente la calma se vio afectada por unas historias compartidas por la mediática que rápidamente se hicieron virales y eliminaron toda chance de paz.

Esto es porque este domingo, Wanda Nara subió una captura de una videollamada que hizo con sus hijas Isabella y Francesca. Lo cierto es que ambas se quedarán en la casa de su papá hasta el 25 de diciembre, tal y como lo dispuso el juez.

Por eso la conductora de "Bake off Famosos" decidió hablar con ellas por un video. Tal es así que, una vez que compartió las historias hablando con las jóvenes, Juariu, quien acaba de ser mamá, activó su ojo de periodista y desentrañó una verdad que pocos habían notado.

Más afilada que nunca, desde sus historias, Juariu reparó en algunos destalles que demostrarían que las nenas estaban en la casa de la China Suárez.

"¿Las rejas no son acaso las mismas de la casa de la China?", se preguntó la infliencer que inmediatamente sentenció: "¿Mauro llevó a las hijas a la casa de la China Suárez y las nenas hicieron video llamada con Wanda desde la casa de la mismísima China?"

Y, si bien ni Wanda Nara ni mucho menos Eugenia Suárez o Mauro Icardi desmintieron o confirmaron esto, de ser verdad, esta sería la prueba de que hay algo entre el futbolista y la actriz. Por lo que las palabras de Wanda a Susana, serían reales, teniendo en cuenta que, según dijo, él solía hacer videos desde la casa de la actriz con sus hijas, por lo que esta teoría de Juariu tiene aún más asidero.