La China Suárez negó estar embarazada y apuntó contra Yanina Latorre: "Quizás la fuente..."

Y agregó: "PD: ¿será la misma fuente que la de las pericias?", manifestó, en torno al escándalo mediático que la tiene como protagonista a ella y a su actual pareja Mauro Icardi, quien no cesa su guerra contra Wanda Nara.

china desmiente embarazo.jpg

De esta manera, la actriz se encargó de poner una especie de punto final a las versiones que aseguraban que estaba esperando un hijo del futbolista.

La reacción de Yanina Latorre a la desmentida de la China Suárez

Rápidamente, Yanina Latorre se hizo cargo de las palabras de la actriz y salió a contraatacar: "La China desmiente. ¿Por qué tardó más de 24 horas? Cómo le gusta... todo lo hizo a propósito", señaló la mediática, con la historia que la pareja de Mauro Icardi había compartido momentos antes.

historia yanina1.jpg

No obstante, Yanina advirtió que esto podría tratarse de otra de las mentiras de la actriz: "Igual no nos olvidemos que la China es la misma que juró por la hija que no estaba con (Benjamín) Vicuña. Y la misma que cuando saltó el Wanda-gate, dijo que no los conocía. No tiene remate", destacó.

historia yanina2.jpg

De esta manera, esto parece ser un nuevo round entre la conductora radial y la también cantante, que ya tienen un conflicto judicial en curso por situaciones similares a la que se da en estos momentos.