La China Suárez negó una grave acusación en su contra sobre Nico Occhiato: "Nunca lo..."
El escándalo sobre su nota en Luzu TV que luego fue dada de baja sigue escalando y la actriz no dudó en responder distintas acusaciones. Los detalles.
La China Suárez volvió a ser protagonista en el vertiginoso mundo de las redes sociales luego de que circularan rumores sobre un supuesto unfollow al conductor Nico Occhiato. La especulación se originó tras el escándalo que involucró a la actriz con Luzu TV y la entrevista que finalmente no se concretó, lo que llevó a varios a asumir que la actriz había dejado de seguir al empresario.
La cuenta de espectáculos @SQP_oficial, vinculada al programa de Yanina Latorre, fue la que encendió la mecha con un picante tweet: “La nipona dejó de seguir a Occhiato. ¿Podrá dormir Nico hoy?”, escribieron junto a capturas de pantalla que pretendían demostrar que ninguno de los dos se seguía mutuamente en Instagram.
Sin embargo, la propia China Suárez salió rápidamente a desmentir la versión, utilizando su cuenta de X (ex Twitter) con un mensaje contundente y un toque de ironía que cerró la polémica de raíz: “Nunca lo seguí ”, escribió la actriz, dejando en claro que no hubo ningún “unfollow” ni pelea detrás del supuesto desplante en la plataforma.
El comentario de la actriz superó las 230 mil visualizaciones en pocas horas y llegó justo después de que Yanina Latorre afirmara que Suárez había puesto como condición para ser entrevistada en Luzu TV el no cruzarse con Ángela Torres, quien es la actual pareja de su ex, Rusherking.
La China Suárez también respondió de forma categórica a estas declaraciones, negando cualquier tipo de conflicto o exigencia: “Otra mentira. No tengo ningún problema con Ángela. Pasaron años y no me interesaría hablar del tema en cualquier streaming”.
Con estas dos respuestas tajantes y directas, la actriz logró cerrar los rumores de tensión con Nico Occhiato, Ángela Torres y el equipo de Luzu TV, reafirmando su decisión de mantenerse al margen de las polémicas mediáticas y limitando la información sobre su vida a lo estrictamente veraz.
