La China Suárez se hizo un cambio de look y en las redes sociales la liquidaron: "Te arruinaste"

Po supuesto, muchos de los seguidores de la actriz no siguen todos sus pasos profesionales, por eso creyeron que el nuevo look era una elección personal y no meramente una necesidad artística. Por esta razón, las reacciones no se hicieron esperar: “¿Por qué te arruinás?”; “¡Uyyyy! ¿Por qué te arruinaste las cejas? Las tenías preciosas”; “Naaa, ese corte en las cejas… MALÍSIMO”; "Qué se hizo en la cara"; "Si se adecua a los personajes estaría bueno que lo demuestre porque es la peor actriz argentina", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en el feed.

No obstante, una usuaria se cansó de las feroces críticas a la actriz y comentó: "Para los que no saben, las cejas están así porque está grabando una serie. Y si no estaría grabando es su problema, son sus cejas y listo", aclaró, en torno a la participación de la China en la tira "En el barro", que seguirá la vida en un penal de mujeres como spin-off de "El Marginal".

Cabe destacar que, estos últimos días, la China Suárez se metió de lleno a rodar la serie dirigida por Sebastián Ortega en la que compartirá algunas escenas con María Becerra, la ex de Rusherking, quien también fue su pareja, su amiga Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, entre otras personalidades reconocidas del mundo del espectáculo.