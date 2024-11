La China Suárez volvió al país y así reaccionó cuando le preguntaron por Franco Colapinto

china aeropuerto

Por lo que se dejó ver en el móvil del programa, Sposato abordó a Suárez una vez que pasó migraciones. Con mucha simpatía, ella lo recibió y hasta le preguntó al periodista cómo se encontraba. No obstante, más allá de eso, no volvió a responder las mil y un preguntas del periodista. "Euge, buenas tardes. ¿Cómo estuvo ese viaje por Madrid?", comenzó Santiago. Luego, al ver que no recibía respuesta, continuó: "¿Sabes que está todo el país hablando de tu video con Franco en Madrid?".

Pero, una vez más, la actriz hizo oídos sordos y siguió caminando. Por eso, el movilero volvió a indagar: "¿Algo que aclarar del video con Colapinto? Porque se dicen muchas cosas". Pero, una vez más fue ignorado, aunque no se rindió: "¿Fuiste especialmente a verlo a él?". Aunque, nuevamente sin respuesta, le volvió a preguntar lo mismo y hasta le consultó si siguió todo lo que se dijo en Argentina de su video. La charla unilateral se dio así hasta que Eugenia llegó a su auto y evitó, de cualquier manera, volver a ser consultada por Colapinto.