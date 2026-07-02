La Chirichota vuelve a la Argentina con "Vuelven los Clásicos", un show que une humor, música y sátira

Gira por Argentina

La agrupación recorrerá cinco ciudades del país durante agosto con el siguiente cronograma:

5 de agosto: Tigre – Teatro Niní Marshall.

Tigre – Teatro Niní Marshall. 7 de agosto: La Plata – Teatro Coliseo Podestá.

La Plata – Teatro Coliseo Podestá. 8 de agosto: Lomas de Zamora – Teatro Coliseo.

Lomas de Zamora – Teatro Coliseo. 9 de agosto: Rosario – Teatro La Comedia.

Rosario – Teatro La Comedia. 12 de agosto: Córdoba – Quality Espacio.

Las entradas para cada función ya se encuentran disponibles a través de las plataformas oficiales de venta de cada teatro.

Un fenómeno que trascendió el carnaval

La Chirichota nació como una propuesta escénica para el carnaval de Gran Canaria, aunque con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una referencia internacional del humor musical. Su estilo combina elementos de la tradicional chirigota con recursos teatrales y una puesta en escena concebida para salas, lo que le permitió conquistar públicos de distintas generaciones y países.

Gracias a ese formato, el grupo logró desarrollar un lenguaje propio en el que confluyen la interpretación coral, la música en directo y el humor satírico, sello que volverá a presentar en la Argentina con una gira que promete hacer reír y reflexionar por igual.