La Chirichota vuelve a la Argentina con "Vuelven los Clásicos", un show que une humor, música y sátira
Tras una exitosa gira por España y Latinoamérica, presentan un show que imagina a Mozart, Beethoven, Bach y Vivaldi frente a distintos géneros musicales.
Después de recorrer distintos escenarios de España y Latinoamérica, La Chirichota vuelve a la Argentina con "Vuelven los Clásicos", un espectáculo que combina música en vivo, humor, teatro y sátira para ofrecer una mirada tan divertida como crítica sobre la actualidad.
La propuesta parte de una pregunta tan original como disparadora: ¿qué ocurriría si Mozart, Beethoven, Bach o Vivaldi despertaran en pleno 2026 y se encontraran con el universo del trap, el reggaetón, los algoritmos y las redes sociales? A partir de esa premisa, seis artistas interpretan a los célebres compositores en una puesta en escena que enfrenta el mundo clásico con los códigos culturales del presente.
Con vestuario de época, interpretaciones musicales en vivo y una sucesión de personajes cargados de humor, el espectáculo invita al público a reflexionar sobre la evolución de la música y los cambios en los consumos culturales, sin perder el tono irreverente que caracteriza a la compañía.
Originaria de la isla de Gran Canaria, La Chirichota está integrada por Víctor Lemes, Dani Rodríguez, Juan Dávila, Abraham Santacruz, Dani Quevedo e Isaac Dos Santos, seis artistas con una amplia trayectoria en la música, el teatro y el humor. En los últimos años, el grupo logró consolidarse como una de las propuestas más originales y virales del panorama iberoamericano.
Con una duración aproximada de 90 minutos, "Vuelven los Clásicos" reúne canciones en vivo, personajes desopilantes y una mirada crítica sobre las modas musicales y el impacto de la tecnología en la cultura. La obra propone reírse de las tendencias actuales mientras recupera clásicos de todos los tiempos y plantea interrogantes sobre la identidad cultural en la era digital.
Gira por Argentina
La agrupación recorrerá cinco ciudades del país durante agosto con el siguiente cronograma:
- 5 de agosto: Tigre – Teatro Niní Marshall.
- 7 de agosto: La Plata – Teatro Coliseo Podestá.
- 8 de agosto: Lomas de Zamora – Teatro Coliseo.
- 9 de agosto: Rosario – Teatro La Comedia.
- 12 de agosto: Córdoba – Quality Espacio.
Las entradas para cada función ya se encuentran disponibles a través de las plataformas oficiales de venta de cada teatro.
Un fenómeno que trascendió el carnaval
La Chirichota nació como una propuesta escénica para el carnaval de Gran Canaria, aunque con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una referencia internacional del humor musical. Su estilo combina elementos de la tradicional chirigota con recursos teatrales y una puesta en escena concebida para salas, lo que le permitió conquistar públicos de distintas generaciones y países.
Gracias a ese formato, el grupo logró desarrollar un lenguaje propio en el que confluyen la interpretación coral, la música en directo y el humor satírico, sello que volverá a presentar en la Argentina con una gira que promete hacer reír y reflexionar por igual.
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