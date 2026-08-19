Denunciaron a un chofer de la línea 129 por hablar por celular y comer pizza mientras conducía
El hecho de inseguridad vial quedó registrado en un video. Pasajeros aseguraron que durante el recorrido casi chocan contra un camión.
Un chofer de la línea 129, que une La Plata con la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciado por un grupo de pasajeros por hablar por teléfono y comer una porción de pizza mientras conducía. Parte de la secuencia quedó registrada en un video.
El episodio ocurrió durante la mañana del sábado, mientras la unidad circulaba en dirección a Capital. De acuerdo con los testimonios de los pasajeros, el conductor iba acompañado por un joven y realizaba esas acciones mientras permanecía al volante.
Según relataron los testigos, algunos pasajeros le advirtieron al chofer sobre su conducta y le pidieron que dejara de utilizar el celular y comer mientras conducía. La respuesta, siempre de acuerdo con los testimonios, habría sido a los gritos y con malos modos.
Ante esa situación, los pasajeros decidieron denunciar lo ocurrido y dejar constancia de la conducta imprudente al volante.
El colectivo casi choca contra un camión
El episodio habría tenido además un momento de mayor tensión cuando el colectivo llegó a la zona de Sarandí, en el partido de Avellaneda.
Según el relato de los pasajeros, el colectivero estuvo cerca de chocar contra un camión y fueron los propios usuarios quienes advirtieron al conductor sobre la presencia del vehículo. El chofer habría logrado esquivarlo y continuar con el recorrido.
La línea 129 conecta La Plata con la Ciudad de Buenos Aires mediante la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Camino Centenario, y cuenta, entre otras, con una parada en la Rotonda de Alpargatas.
Los pasajeros que denunciaron el hecho expresaron su repudio y preocupación por lo sucedido y señalaron la necesidad de que se apliquen mayores medidas de seguridad para controlar controle la conducta de los colectiveros durante el servicio.
Impresionante choque entre un colectivo y un auto en la General Paz: seis heridos
Un colectivo de la línea 108 protagonizó un violento choque contra un automóvil Fiat Cronos sobre la avenida General Paz y seis personas resultaron heridas.
El choque ocurrió a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi, en el barrio de Mataderos. Tras el impacto, el colectivo quedó suspendido sobre el cantero de hormigón central, por lo que se montó un operativo y quedó cortada la circulación en ambas manos de la General Paz.
Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) seis personas resultaron heridas, entre ellas el chofer del colectivo. Tres de ellas fueron trasladadas al Hospital Santojanni con diagnóstico de politraumatismos, mientras que dos recibieron atención de su ART y la restante fue asistida por una empresa prestadora de servicios de salud.
Producido el choque, el auto quedó detenido sobre el carril lento de la avenida, en dirección al Río de la Plata, con daños y en posición contraria al tránsito. De acuerdo a los primeros relevamientos en el lugar, el colectivero habría realizado una mala maniobra y tras ello impactó sobre la parte trasera del Cronos.
La unidad de transporte de la línea 108, que realiza el recorrido habitual entre los barrios porteños de Liniers y Retiro, se desplazaba con sentido hacia el Río de la Plata al momento del hecho.
El operativo de emergencia contó con la participación de varias ambulancias, junto con efectivos de la Policía y dotaciones de personal de Bomberos.
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