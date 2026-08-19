Denunciaron a un chofer de la línea 129 por hablar por celular y comer pizza mientras conducía

Según el relato de los pasajeros, el colectivero estuvo cerca de chocar contra un camión y fueron los propios usuarios quienes advirtieron al conductor sobre la presencia del vehículo. El chofer habría logrado esquivarlo y continuar con el recorrido.

La línea 129 conecta La Plata con la Ciudad de Buenos Aires mediante la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Camino Centenario, y cuenta, entre otras, con una parada en la Rotonda de Alpargatas.

Los pasajeros que denunciaron el hecho expresaron su repudio y preocupación por lo sucedido y señalaron la necesidad de que se apliquen mayores medidas de seguridad para controlar controle la conducta de los colectiveros durante el servicio.

Impresionante choque entre un colectivo y un auto en la General Paz: seis heridos

El colectivo quedó montado sobre la división que separa los sentidos de circulación en la avenida.

Un colectivo de la línea 108 protagonizó un violento choque contra un automóvil Fiat Cronos sobre la avenida General Paz y seis personas resultaron heridas.

El choque ocurrió a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi, en el barrio de Mataderos. Tras el impacto, el colectivo quedó suspendido sobre el cantero de hormigón central, por lo que se montó un operativo y quedó cortada la circulación en ambas manos de la General Paz.

El auto quedó cruzado en la avenida

Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) seis personas resultaron heridas, entre ellas el chofer del colectivo. Tres de ellas fueron trasladadas al Hospital Santojanni con diagnóstico de politraumatismos, mientras que dos recibieron atención de su ART y la restante fue asistida por una empresa prestadora de servicios de salud.

Imágenes del choque

Producido el choque, el auto quedó detenido sobre el carril lento de la avenida, en dirección al Río de la Plata, con daños y en posición contraria al tránsito. De acuerdo a los primeros relevamientos en el lugar, el colectivero habría realizado una mala maniobra y tras ello impactó sobre la parte trasera del Cronos.

El chofer tuvo que ser asistido

La unidad de transporte de la línea 108, que realiza el recorrido habitual entre los barrios porteños de Liniers y Retiro, se desplazaba con sentido hacia el Río de la Plata al momento del hecho.

El operativo de emergencia contó con la participación de varias ambulancias, junto con efectivos de la Policía y dotaciones de personal de Bomberos.