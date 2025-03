La colaboración más esperada: Tini Stoessel, Emilia Mernes y Nicki Nicole lanzaron "Blackout"

Mirá el video de "Blackout" - Emilia, TINI, Nicki Nicole

Embed - Emilia, TINI, Nicki Nicole - blackout (Official Video)

Letra de "Blackout" de Emilia, TINI y Nicki Nicole

Te vi tímido

Decíme cómo te llamás

Nadie te ha dicho aún

Que estás buenísimo

Esa camisa está apretada

Te la voy a sacar

Quiero mojarme

Con tu labios sabor a caramelo

Despreocupte

Con este culo todo se prende fuego

Y yo me le pegué

Y él se me pegó

Hacía calor y ese bonbón se derritió

Del baile lo saqué

Y él no se negó

Con una noche no nos alcanzó

Tengo una vaca'

Se le quita lo santa

Cuando la agarro del pelo

Si yo pudiera

Le hago gemelos

Con beso boca aboca

Nos pasamos el caramelo

Yo me la como completa

Quiero ponerlo a gritar

Desde la A hasta la Z

Que linda le queda

Mojada la camiseta

Conmigo vino a bailar

Con ella nadie se meta

Y yo me le pegué

Y ella se me pegó

Hacía calor y ese bonbón se derritió

Del baile la saqué

Y ella no se negó

Con una noche no nos alcanzó

Si no fuera tan tímido

Seríamos más de dos

En la pared si nos pegamos

Somos un clásico

Por eso tráelo

Sé manejarlo

Si quieres de mi cuerpo

Tú puedes perderte

Y lo hacemos otra vez

En ese cuarto de hotel

Vos y yo tenemos piel

Y negarlo no podés

Cuando quieras

Llama al 0-800-NN

Y yo me le pegué

Y él se me pegó

Hacía calor y ese bonbón se derritió

Del baile lo saqué

Y él no se negó

Con una noche no nos alcanzó

Qué ha pasado enviciado

Que te tengo acorralado

Vamos rapado

Baby no doubt

Ese body está chekeado

Le dije fuck me

You wanna know me?

Esta youth sí sabe a honey

Baby so hard

So horny

Quiero mojarse

Con mis labios sabor a caramelo

Despreocupate

Con este culo todo se prende fuego

Y yo me le pegué

Y él se me pegó

Hacía calor y ese bonbón se derritió

Del baile lo saqué

Y él no se negó

Con una noche no nos alcanzó

Y yo me le pegué

nicki nicole emilia tini.jpg Nicki Nicole, Emilia Mernes y Tini Stoessel.