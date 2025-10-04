La comedia romántica turca de Netflix que es un éxito mundial
Estrenada en mayo del 2024, esta serie tiene dos temporadas compuestas por 16 episodios en total. Conocé todos los detalles en la nota.
Las plataformas de streaming, durante el último tiempo, se convirtieron en mejores amigos de diferentes espectadores. A través de películas, series o documentales, cada usuario tiene la posibilidad de sumergirse en sus amplios catálogos para desterrar el aburrimiento. Una de las plataformas más elegidas es Netflix, valorada por su extenso abanico de propuestas.
Si bien presenta diferentes producciones de calidad en su grilla, una de las series más vistas del 2025 es de origen turca: "Gracias, ¿el siguiente?". Estrenada en el 2024, esta tira narra una historia romántica y cómica que mantiene pegado al sillón al espectador.
Además de ser dirigida por Bertan Basaran y contar con la participación estelar de Serenay Sarikaya y Metin Akdülger, este éxito en Netflix tiene dos temporadas en total compuesta por 16 episodios. Además, la tercera ya comenzó con su rodaje y llegará en los próximos meses a la plataforma.
De qué trata "Gracias, ¿el siguiente?"
Esta serie sigue a Leyla Taylan, una abogada que decide volver a probar suerte en el amor después de sufrir una decepción muy fuerte en su primera relación. Mientras trata de superar esa herida emocional, recibe apoyo de sus amigos y de Seyyaz, un carismático chef que la acompaña en este proceso.
Al mismo tiempo, se ve involucrada en un caso mediático muy complicado: representa a Tuba Tepeliolu, la conocida “tercera esposa”, en un divorcio que acapara la atención pública. Esta gran historia se presenta como una de las grandes revelaciones de Netflix en este 2025.
Reparto de "Gracias, ¿el siguiente?"
- Serenay Sarikaya como Leyla
- Metin Akdülger como Ömer
- Hakan Kurta como Cem
- Boran Kuzum como Seyyaz
- Ahmet Rfat ungar como Sarp
- Meriç Aral como Funda
- Bade çil como Tuba
- Esra Rusan como Esra
- Efe Tunçer como Murat
Tráiler de "Gracias, ¿el siguiente?"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario