La serie de Netflix con mucho drama y comedia: una de las imperdibles de la plataforma

A lo largo de sus episodios, “Sirenas” mantiene un ritmo atrapante y una estética cuidada, consolidándose como una de las mejores series cortas del año dentro del catálogo de Netflix.

Reparto de "Sirenas"

Julianne Moore (Michaela Kell)

Meghann Fahy (Devon DeWitt)

Milly Alcock (Simone DeWitt)

Kevin Bacon (Peter Kell)

Glenn Howerton (Ethan Corbin III)

El elenco brilla con interpretaciones sólidas y carismáticas, especialmente Julianne Moore, que entrega una de sus actuaciones más complejas en los últimos años.

Tráiler de "Sirenas"