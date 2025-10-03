Daniela Celis compartió la última actualización sobre la salud de Thiago Medina: "Estamos felices"

Finalmente, Celis compartió un mensaje que Thiago quiso hacer llegar a sus fanáticos: "Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución y les agradece un montón".

historia daniela celis

La emoción del padre de Thiago Medina ante los avances en la salud de su hijo

Thiago Medina sigue internado tras el grave accidente vial que generó preocupación por las lesiones que sufrió, pero los últimos reportes indican un pronóstico favorable y avances significativos en su recuperación. El exparticipante de Gran Hermano fue sometido a una toilette quirúrgica y, tras la intervención, su estado comenzó a mostrar señales de mejoría que emocionaron profundamente a su familia.

Julio, su padre, dialogó con Puro Show y compartió la alegría que sintió al ver a su hijo en un momento inesperado: "Recién salgo de verlo. Quería informarles que lo encontré sentado en la cama, hablando con las enfermeras. No saludamos, nos habla, le pide a Daniela de ver a las nenas, nos pregunta cómo estamos y todo eso. Nos encontramos recién con eso", contó con la voz cargada de emoción.

En ese instante, Camilota, que estaba a su lado, no pudo ocultar su felicidad y su sonrisa reflejaba la conmoción: "Ayer lo vi que estaba operado, estaba medio volado. Que este sentado es algo tremendo, no lo puedo creer. Me emociona por la fuerza y la voluntad que tiene de salir adelante", agregó.

padre thiago medina

El padre también relató momentos llenos de ternura junto a sus hijas: "Le muestran videítos de las nenas por ahora, como está en terapia no las puede ver. Pero esto es muy bueno y con los videítos se ríe, dice que tienen el pelo largo y que se los corte. 'Que grandotas que están', dice", detalló sobre Laia y Aimé, dejando en evidencia la capacidad de Thiago de disfrutar de pequeños instantes de normalidad pese a su situación.

Conmovido, Julio también reflexionó sobre la experiencia que atraviesa la familia y su propio estado emocional tras estos días difíciles: "De la tormenta que pasamos, en este momento, puedo ver el sol y el arcoíris. Agradecerle a Dios, existe, no se olvida de nosotros. Hay que poner el corazón honesto para que escuche las oraciones. Dios le regaló otra vida. Verlo sentado, habla de la voluntad que tiene él. No duerme, está aburrido. Se acuerda de lo que pasó, sabe que está en un riesgo de salud. Los médicos están haciendo un trabajo espectacular. Nos atendieron una barbaridad acá", expresó, mostrando gratitud y esperanza.