Netflix: la película española con un crimen difícil de resolver que es un éxito
Netflix estrenó una película española que está causando furor en todo el mundo. Con una trama inspirada en un crimen real y una actuación impecable de Ivana Baquero, se convirtió en uno de los thrillers más vistos del 2025.
Las producciones españolas siguen conquistando a los suscriptores de Netflix. Este año, una nueva película basada en hechos reales logró posicionarse entre las más vistas del catálogo. Con una historia que combina misterio, engaño y crimen pasional, esta pelicula es una de esas propuestas que mantienen la tensión de principio a fin.
El film, creado por los realizadores detrás del éxito "El caso Asunta", expone un caso policial que conmocionó a España en 2017. Una muerte brutal en un estacionamiento de Valencia desencadena una investigación llena de giros y secretos, donde nada es lo que parece y la inocencia puede ser solo una fachada.
Con un guion preciso y un elenco de primer nivel, la película no solo fascina por su atmósfera oscura y su ritmo intenso, sino también por su retrato de la doble vida y el engaño en el corazón de una pareja aparentemente perfecta.
De qué trata "La viuda negra"
En agosto de 2017, la policía de Valencia encuentra el cuerpo de un hombre apuñalado siete veces en un estacionamiento. Todo apunta a un crimen pasional, pero la investigación del Grupo de Homicidios, encabezada por una inspectora veterana, empieza a revelar algo mucho más siniestro.
La principal sospechosa resulta ser Maje, la joven esposa de la víctima, una mujer con apariencia tranquila y dulce, casada hacía menos de un año. Sin embargo, conforme avanzan las pruebas, su vida perfecta se desmorona y sale a la luz una red de mentiras y relaciones ocultas que sorprenden incluso a los investigadores.
Inspirada en el verdadero caso de la “viuda negra de Patraix”, esta película atrapa desde los primeros minutos con su tono sombrío y su impecable reconstrucción policial. Los interrogatorios, los flashbacks y los testimonios cruzados crean una narrativa envolvente que mantiene la tensión hasta el final.
Reparto de "La viuda negra"
El elenco está encabezado por Ivana Baquero, quien deslumbra con una interpretación contenida pero poderosa, encarnando a una mujer tan enigmática como perturbadora. La acompañan Carmen Machi, Tristán Ulloa, Áxel Gadea, Pepe Ocio, Joel Sánchez y Pedro Casablanc, en un reparto que aporta solidez y realismo a cada escena.
Baquero, recordada por su papel en El laberinto del fauno, consolida aquí su madurez artística en un papel complejo, donde debe oscilar entre la vulnerabilidad y la manipulación. Su trabajo es uno de los grandes motivos por los que "La viuda negra" se ha convertido en un fenómeno de audiencia.
