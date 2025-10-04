Netflix: la película española con un crimen difícil de resolver que es un éxito

Inspirada en el verdadero caso de la “viuda negra de Patraix”, esta película atrapa desde los primeros minutos con su tono sombrío y su impecable reconstrucción policial. Los interrogatorios, los flashbacks y los testimonios cruzados crean una narrativa envolvente que mantiene la tensión hasta el final.

Reparto de "La viuda negra"

El elenco está encabezado por Ivana Baquero, quien deslumbra con una interpretación contenida pero poderosa, encarnando a una mujer tan enigmática como perturbadora. La acompañan Carmen Machi, Tristán Ulloa, Áxel Gadea, Pepe Ocio, Joel Sánchez y Pedro Casablanc, en un reparto que aporta solidez y realismo a cada escena.

Baquero, recordada por su papel en El laberinto del fauno, consolida aquí su madurez artística en un papel complejo, donde debe oscilar entre la vulnerabilidad y la manipulación. Su trabajo es uno de los grandes motivos por los que "La viuda negra" se ha convertido en un fenómeno de audiencia.

Trailer de "La viuda negra"