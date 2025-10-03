La serie de Netflix basada en hechos reales que arrasa con apenas 6 capítulos

El relato se destaca por su fidelidad a los hechos reales, su narrativa intensa y la capacidad de enganchar desde el primer minuto. Cada uno de los seis capítulos permite seguir la evolución de los personajes y del deporte, mostrando tanto los desafíos, obstáculos y tensiones sociales como los triunfos que marcaron el inicio del fútbol profesional. Gracias a esta estructura, la serie se convirtió en una opción ideal para quienes buscan contenido breve, atrapante y lleno de historia en Netflix.