La Condena de Caín despide el año con un show en Club V
La banda cierra una etapa intensa con un concierto este viernes 14 de noviembre en el icónico espacio de Villa Crespo.
La Condena de Caín volverá a encontrarse con su público este viernes 14 de noviembre en Club V, en el corazón de Villa Crespo, para despedir un año de plena actividad. El recital marcará el cierre de una etapa creativa en la que el grupo lanzó varios adelantos de su próximo disco, previsto para 2026.
El show promete un repaso por las distintas etapas de la banda, con un repertorio que combina clásicos de su carrera con las nuevas composiciones que vienen delineando su sonido actual. Será una noche especial para los seguidores, en la que el grupo buscará recrear en vivo la energía que caracteriza su propuesta y anticipar el rumbo del nuevo material.
Con una trayectoria de dos décadas y un recorrido que los llevó por los principales escenarios del país, La Condena de Caín llega a este cierre de año con su formación consolidada y una renovada apuesta artística.
Las entradas para el recital se encuentran disponibles a través de Passline y también de forma presencial en el Lavadero de Chirola (Mario Bravo esquina Sarmiento, Almagro).
