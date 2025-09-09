La confesión del descubridor de Walter Olmos a 23 años de su muerte: "Le faltó contención"

Con palabras cargadas de emoción, Fernando Cerezo dejó en claro que el recuerdo de Walter Olmos sigue vivo, no solo en la música popular, sino también en quienes lo acompañaron en sus primeros pasos.

La fama como cantante cuartetero se forjó de la mano de Rodrigo Bueno

El autor de “Fue lo mejor del amor” lo descubrió en un viaje a Catamarca al llamarle la atención que Olmos tenía un estilo de canto similar al de Carlos “La Mona” Jiménez. A partir de este primer encuentro, “el Potro” impulsó su carrera y lo invitó a cantar con él en numerosos recitales.

El trágico final de Rodrigo, durante la madrugada del 24 de junio de 2000 en un accidente automovilístico, fue un golpe durísimo para Olmos. Pero el joven siguió adelante con su carrera, llenó estadios por todo el país y se consagró, definitivamente, con una serie de shows que dio en el mítico Luna Park de Buenos Aires a mediados de 2001 con entradas agotadas.

Pero las jornadas, entre shows, presencias en programas de televisión y viajes, eran cada vez más extenuantes para alguien que no llegaba a los 20 años. En sus últimos días de vida, el cantante estaba trabajando en la grabación de su nuevo CD.

Hoy, su luz y legado se ven reflejados en el trabajo de sus hermanas. Silvina cumplió el sueño de Walter al inaugurar el comedor y merendero para chicos de la calle. Mientras que “Morena” Olmos reversionó sus más grandes éxitos para homenajearlo.