Temporada de Tormentas llega con un increíble show: todo lo que tenes que saber
El recordado grupo del oeste bonaerense se reúne a diez años de su último disco para un encuentro único.
Con golpe y sutileza, candor y ruido, melodía y experimentación, y la mezcla justa de cosmos y barrio, Temporada de Tormentas dejó una huella indeleble en la escena alternativa argentina de la década del 2010. Tras editar su último disco, La Primera Exploración (2015), girar por los escenarios del país y ganarse el reconocimiento de prensa y público, el grupo decidió tomarse un tiempo y poner en pausa sus actividades. Hoy, a siete años de su último concierto, Temporada de Tormentas se reúne para un único show el martes 9 de septiembre en Niceto Club. Y como decía una de sus canciones: “Querido amigo, no te pierdas la fiesta bienvenida”.
Los miembros originales de Temporada (TDT, como también los llamaban sus seguidores) subirán al escenario para repasar el mencionado La Primera Exploración, su EP Del Ruido y el Espacio, y otros temas que definieron su estilo. Su música, un cruce intenso de post rock, math, stoner y punk, convirtió cada recital en una experiencia memorable, consolidando su lugar como referentes de la zona oeste y de la escena independiente de nuestro país. La posibilidad de volver a sentir esa energía y sonido promete un reencuentro inolvidable.
Este regreso único en Niceto Club permite comprobar cómo Temporada de Tormentas mantiene vigente su propuesta, reuniendo lo que los distinguió en el pasado con un impulso renovado. En los diez años sin el grupo, sus músicos formaron proyectos como Las Fin del Mundo, Nadar de Noche, Vs. Meteoro y Dolores Prats; y el éxito de estas bandas en el under de Buenos Aires volvió a poner en foco la creatividad y búsqueda de sus integrantes. El pulso y la leyenda de TDT seguían ahí, latentes, esperando volver a sonar.
El show del 9 de septiembre es la oportunidad de conectar historia, presente y comunidad, y de revivir la fuerza de una de las propuestas más incandescentes de la música argentina.
