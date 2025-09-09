Temporada de Tormentas llega con un increíble show: todo lo que tenes que saber

Con golpe y sutileza, candor y ruido, melodía y experimentación, y la mezcla justa de cosmos y barrio, Temporada de Tormentas dejó una huella indeleble en la escena alternativa argentina de la década del 2010. Tras editar su último disco, La Primera Exploración (2015), girar por los escenarios del país y ganarse el reconocimiento de prensa y público, el grupo decidió tomarse un tiempo y poner en pausa sus actividades. Hoy, a siete años de su último concierto, Temporada de Tormentas se reúne para un único show el martes 9 de septiembre en Niceto Club. Y como decía una de sus canciones: “Querido amigo, no te pierdas la fiesta bienvenida”.