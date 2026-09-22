La confesión de Fernanda Iglesias sobre su salud mental: "Me diagnosticaron un..."
Durante su último programa, la periodista se animó a narrar las causas de su tristeza y emociones hasta que encontró el motivo.
Conocida por su estilo directo, vehemente e impulsivo, Fernanda Iglesias supo construir una marcada trayectoria en sus intervenciones en la televisión. Su perfil incisivo la llevó a protagonizar sonados cruces en el medio, especialmente tras su salida del panel de "LAM", donde mantuvo una abierta disputa mediática contra la producción liderada por Ángel de Brito y entabló un duro enfrentamiento público con Yanina Latorre.
Sin embargo, en las últimas horas la periodista decidió dejar de lado la polémica para dar a conocer una realidad personal de profunda vulnerabilidad.
Qué dijo Fernanda Iglesias sobre su salud mental
En Puro Show (El Trece), Iglesias reveló por primera vez que padece un cuadro psicológico que le permitió comprender el origen de muchos de sus comportamientos del pasado. Con el objetivo de visibilizar la problemática, la comunicadora comenzó su descargo remarcando: “Hay que animar a la gente, sobre todo a los jóvenes, a tratarse”
A la hora de repasar los momentos más complejos de su vida, la panelista reflexionó sobre los obstáculos emocionales que debió enfrentar antes de recibir una evaluación médica adecuada. Sobre aquellas dificultades que afectaron directamente su entorno cotidiano, reconoció: “A mí me pasó que no lo hice a tiempo, me enojaba, tenía problemas para vincularme, era conflictiva y fue re duro para mí”.
En medio de su sincero testimonio, la periodista decidió ponerle nombre y apellido a la condición que determinaron los especialistas sobre su salud mental, confirmando con valentía: “Yo tengo un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad”.
A partir de la detección de su condición, Iglesias inició un plan de abordaje profesional para lograr estabilidad en su vida diaria. Al detallar el momento exacto en el que comenzó a atender su cuadro, la comunicadora precisó: “Y empecé a tratarme a los 53 años”.
Finalmente, la periodista cerró su intervención con un potente mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones similares, instando a no postergar la consulta profesional para evitar complicaciones en el desarrollo personal. De forma contundente, remarcó: “Es importante arrancar antes para que la vida no sea tan caótica”.
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