La confesión de Fernanda Iglesias sobre su salud mental: "Me diagnosticaron un..."

A partir de la detección de su condición, Iglesias inició un plan de abordaje profesional para lograr estabilidad en su vida diaria. Al detallar el momento exacto en el que comenzó a atender su cuadro, la comunicadora precisó: “Y empecé a tratarme a los 53 años”.

Finalmente, la periodista cerró su intervención con un potente mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones similares, instando a no postergar la consulta profesional para evitar complicaciones en el desarrollo personal. De forma contundente, remarcó: “Es importante arrancar antes para que la vida no sea tan caótica”.