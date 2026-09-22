Tragedia en Brasil: hallaron sin vida al cantante Rick y a otros cuatro pasajeros
El cantante de 59 años y padre de seis hijos fue hallado sin vida tras el choque de dos helicópteros en Santa Catarina. Los detalles.
Una lamentable noticia conmociona al ámbito de la música y el espectáculo en el país vecino. Luego de una intensa jornada de rastreo, el Cuerpo de Bomberos Militar de Santa Catarina confirmó el hallazgo de la aeronave siniestrada que se encontraba desaparecida de los radares desde la tarde del lunes.
El operativo constató el fallecimiento de todos los ocupantes que viajaban a bordo, entre quienes se encontraba el célebre músico Geraldo Antônio de Carvalho —conocido popularmente como Rick Sollo—, integrante del icónico dúo sertanejo Rick & Renner.
El hecho se produjo en la zona montañosa de la sierra catarinense. Durante el atardecer del lunes, las desfavorables condiciones climáticas marcadas por una densa neblina, fuertes ráfagas de viento y lloviznas obstaculizaron el trayecto. Las autoridades policiales precisaron que la nave fue divisada por última vez sobre la localidad de Urubici, con dirección hacia el Morro da Igreja.
Junto al artista de 59 años y padre de seis hijos, se trasladaban el empresario e influencer Bruno Avelar, el camarógrafo Paulo Soares, además del piloto y el copiloto de la nave. La consternación del público aumentó tras difundirse las grabaciones que Soares había compartido en sus plataformas digitales, donde se observaba al cantante antes de embarcar e incluso durante pasajes del vuelo.
El hallazgo de los restos de la aeronave se concretó cerca del mediodía de este martes en una geografía compleja compuesta por montañas y densos bosques. Las tareas de localización demandaron un importante despliegue logístico que incluyó una flota aérea, más de diez vehículos de apoyo, drones con tecnología térmica, dos perros adiestrados y cerca de cuatro docenas de efectivos. Tras la confirmación del impacto, las brigadas concentraron sus esfuerzos en la recuperación de los restos para su posterior traslado al Instituto Médico Forense de Lages.
Respecto al medio de transporte utilizado, trascendió que se trataba de un Bell 430 fabricado en 2001 con capacidad para ocho personas. Según los datos brindados por la Agencia Nacional de Aviación Civil y difundidos por el portal Globo, la unidad se encontraba con la documentación al día y contaba con una habilitación operativa vigente hasta agosto de 2027.
La trayectoria de Rick Sollo en Brasil y el legado en el sertanejo
Nacido en Tocantins en diciembre de 1966, el artista inició su camino musical desde muy joven en la ciudad de Brasilia. A lo largo de la década de 1980 conformó junto a Ivair Reis Gonçalves —reconocido como Renner— una de las duplas más emblemáticas del género previo a la expansión del sertanejo universitario.
Apoyados inicialmente por figuras de la industria como Zezé Di Camargo y Luciano, los músicos lograron publicar su primer trabajo discográfico con canciones como "Preciso te Encontrar" y "Você Decide". Con el paso del tiempo y su posterior radicación en San Pablo, el proyecto acumuló grandes éxitos populares como "Ela é demais" y "Nos bares da cidade", marcando a toda una generación de seguidores.
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