Tragedia en Brasil: hallaron sin vida al cantante Rick y a otros cuatro pasajeros

Respecto al medio de transporte utilizado, trascendió que se trataba de un Bell 430 fabricado en 2001 con capacidad para ocho personas. Según los datos brindados por la Agencia Nacional de Aviación Civil y difundidos por el portal Globo, la unidad se encontraba con la documentación al día y contaba con una habilitación operativa vigente hasta agosto de 2027.

Foto: g1

La trayectoria de Rick Sollo en Brasil y el legado en el sertanejo

Nacido en Tocantins en diciembre de 1966, el artista inició su camino musical desde muy joven en la ciudad de Brasilia. A lo largo de la década de 1980 conformó junto a Ivair Reis Gonçalves —reconocido como Renner— una de las duplas más emblemáticas del género previo a la expansión del sertanejo universitario.

Apoyados inicialmente por figuras de la industria como Zezé Di Camargo y Luciano, los músicos lograron publicar su primer trabajo discográfico con canciones como "Preciso te Encontrar" y "Você Decide". Con el paso del tiempo y su posterior radicación en San Pablo, el proyecto acumuló grandes éxitos populares como "Ela é demais" y "Nos bares da cidade", marcando a toda una generación de seguidores.