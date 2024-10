La confesión íntima de Sofia Morandi: "Mi primera y última pareja fue una mujer"

“Estoy recientemente soltera. Mi primera y última pareja fue una mujer. Me siento súper cómoda acá, pero no hablo tanto de mí, como que me cuido en ese sentido, pero sí, nunca había vivido una separación”, comenzó diciendo. Luego, agregó: "Fue mi primera pareja pero encima mujer".

En ese sentido, Moria fue tajante y sorprendida le respondió: “Ah, mirá vos, hiciste inauguración”. Entonces Sofi sumó: "Re, yo me consideraba bisexual desde adolescente, charlado con mi familia, pero nunca me había pasado de enamorarme de una mujer y fue re loco, me abrí a la experiencia".

"Te felicito por tu experiencia, no hay nada mejor que hacer lo que uno quiere en la vida para ser feliz. La verdadera libertad, salir del closet interno, no tener prejuicios. Me encanta esta historia de amor", le felicitó Moria por su sentido de libertad. Ante esto, Morandi se sintió cómoda y contó por primera vez que su ahora exnovia es una bailarina a quien conoció trabajando en un musical.

Aunque, con el inicio de las confesiones de Sofía, Moria quiso saber más y consultó cómo se dio cuenta que se estaba enamorando de esa mujer. "Fue re progresivo, como que esto ya va más para más serio. Arrancó con histeriqueo, coqueteo, como con un chabón, pero después ya te empezás a ver cada vez más seguido. El ambiente de teatro te genera algo. Fueron dos años y pico entre yendo y viniendo. Estoy en pleno duelo, sigo", concluyó la actriz.