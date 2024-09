Martín Piroyanski, Sofía Morandi y Nachito Saralegui presentan la temporada 2 de "Porno & Helado"

Embed - P*rno y Helado - Nueva Temporada Trailer Oficial I Prime Video

La entrevista exclusiva con Martín Piroyanski, Sofía Morandi y Nachito Saralegui

Con la simpatía que siempre los caracterizó, Martín Piroyanski, Sofía Morandi y Nachito Saralegui se reunieron nuevamente en el bar de "Porno & Helado". Muy relajados y tranquilos comenzaron explicando cómo se llevan con los elogios. Además, Saralegui y Morandi agradecieron la llegada de una segunda edición, pidiéndole a Piroyanski una nueva producción. A su vez, el creador afirmó que esta temporada le "gusta más que la primera".

En tanto, también revelaron, en especial Piroyanski que no pueden evitar ver la vida desde el humor. "No puedo evitar hacer chistes con todo, es medio la forma en la que me criaron", explicó y agregó: "Siempre en mi casa nos reímos de las desgracias que creo que es como un ánimo de defensa muy del judaísmo. Creo que es algo muy judío que, no sé, todo el tiempo, la forma hacer catarsis es hacer chistes con las cosas. Entonces, todo lo que hago en el fondo siempre tiene de base cosas que me angustian en realidad y las transformo en humor".

porno y helado entrevista 1

"Si, y creo que esto que decís del +30 es tratarlo desde la comedia porque creo que uno, yo tengo 32 y me pasó cuando cumplí los 30 de que uno empieza a tener pensamientos de ´che, ya no soy un niño´. Y es como dice Martín, tratar de tomarselo desde el lado de la comedia, porque al fin y al cabo, no es por bajarla, pero todos nos vamos a morir, entonces no queda otra que reírse un rato", continuó Nachito Saralegui.

Por su parte, Sofi Morandi explicó: "Yo también, me crié en una familia en donde el humor estaba siempre, muy familiera, mucho tío gracioso los domingos y muy yo riéndome de mí siempre. Me divierte y lo disfruto. Es como un mecanismo de defensa consciente, me es fácil eso y me hace bien, lo necesito digamos".

Tras esto, los actores revelaron cómo fue hacer el cambio en la personalidad que tienen sus personajes desde la primera temporada a la segunda. Asimismo, detallaron cuál fue el nuevo aire, según su opinión, que tomó la nueva edición. Por otro lado, también mencionaron las nuevas incorporaciones, entre las que se encuentran Matías Mayer y Gimena Accardi y, en el cierre, hablaron de la época flogger y rollinga: eligiendo cuáles eran sus favoritos y con cuál se llevaban mejor en su adolescencia.

Sinopsis oficial de la nueva temporada de "Porno & Helado"

Los fanáticos de esta divertida comedia volverán a encontrarse con Pablo, Ramón y Ceci, quienes enfrentarán nuevos desafíos, desde un fan tratando de infiltrarse en la banda, deudas con amigos, competencias con artistas más jóvenes, hasta problemas de ego.