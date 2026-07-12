La confesión de Juana Viale sobre la profesión que soñaba tener: "Yo quería ser..."
La conductora de Almorzando con Juana contó que nunca imaginó un futuro ligado al espectáculo y aseguró que todo fue producto del destino.
Juana Viale dejó una inesperada confesión durante la última emisión de Almorzando con Juana al revelar que, pese a pertenecer a una de las familias más emblemáticas de la televisión argentina, jamás soñó con desarrollar una carrera en los medios y sorprendió a todos.
La conductora explicó que su llegada tanto a la actuación como a la conducción fue completamente circunstancial y muy distinta a los planes que tenía cuando era más joven. Al ser consultada sobre si desde chica imaginaba un futuro frente a las cámaras, respondió sin dudar: “No, nada que ver, yo quería ser bióloga marina”.
Con esa respuesta sorprendió a todos los presentes y contó que su verdadera vocación estaba relacionada con la naturaleza. Su deseo era estudiar Biología Marina y construir una carrera lejos de los estudios de televisión, aunque el rumbo de su vida terminó cambiando por completo.
Un camino inesperado
Con el paso del tiempo, Juana comenzó a trabajar como actriz y logró consolidar una extensa trayectoria artística. Sin embargo, aseguró que tampoco tenía entre sus objetivos convertirse en conductora.
Al recordar cómo terminó al frente del histórico ciclo que encabezó su abuela, explicó que todo ocurrió en un contexto completamente excepcional. “Después vino como otro accidente de la vida, que es una pandemia, y empecé a conducir un programa, no porque yo dije: ‘Ah, yo quiero ser conductora’”, expresó al rememorar los meses en los que reemplazó a Mirtha Legrand durante la pandemia de Covid-19.
De esa manera, Juana dejó en claro que ninguno de los pasos más importantes de su carrera respondió a un plan previamente trazado. Aunque hoy es una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, aseguró que el destino terminó llevándola por un camino muy diferente al que había imaginado en su juventud.
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