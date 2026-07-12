La confesión de Juana Viale sobre la profesión que soñaba tener: "Yo quería ser..."

Al recordar cómo terminó al frente del histórico ciclo que encabezó su abuela, explicó que todo ocurrió en un contexto completamente excepcional. “Después vino como otro accidente de la vida, que es una pandemia, y empecé a conducir un programa, no porque yo dije: ‘Ah, yo quiero ser conductora’”, expresó al rememorar los meses en los que reemplazó a Mirtha Legrand durante la pandemia de Covid-19.