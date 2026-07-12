Otra vez: Manuel volvió a criticar a Lionel Messi en Gran Hermano y las redes estallaron
Sus declaraciones generaron una fuerte reacción entre los fanáticos del reality, que impulsaron una campaña para sacarlo de la casa.
La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 también se vivió con intensidad dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Mientras los participantes seguían el encuentro frente a Suiza, Manuel volvió a protagonizar una polémica al cuestionar el rendimiento de Lionel Messi.
Todo comenzó durante una de las jugadas del partido, cuando el participante lanzó una frase que rápidamente llamó la atención de sus compañeros. “Entraba hace cinco años…”, comentó. La respuesta de JC fue inmediata y en defensa del capitán argentino: “¡Vamos, Messi!”.
Lejos de bajar el tono, Manuel sostuvo su postura y respondió: “¿Qué tiene de malo lo que digo? Hace cinco años entraba”, alimentando aún más la discusión dentro de la casa.
Fanáticos de Gran Hermano estallaron contra Manuel
Mientras tanto, Emanuel prefirió enfocarse en el juego y celebró el gol de Julián Álvarez con un efusivo “Pero qué golazo de La araña”. Sin embargo, Manuel volvió a apuntar contra el astro rosarino con una nueva declaración que no pasó desapercibida: “Eran todas a Messi, ya está, ahora perdió el récord de los goles”.
El recorte del momento no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su indignación y pidieron que el participante abandone la competencia en la próxima votación.
Entre los mensajes que más se replicaron en X aparecieron comentarios como: “Este anti Messi no puede seguir en la casa, Manu al 9009”; “A Nigro lo matamos por muuuuucho menos”; “Ahora más que nunca Manu al 9009”; “¡Hay que sacarlo! ¡No merece ver la semifinal en la casa de Gran Hermano! MANU AL 9009”; “Vamos a ayudar a que vea el partido en su casa el miércoles. MANU AL 9009” y “Menos mal que la semi Manu al 9009 la ve desde su casa así no lo tenemos que escuchar criticando a Messi”.
De esta manera, Manuel volvió a quedar en el centro de la controversia y sus declaraciones reavivaron el enojo de una parte del público, que ya comenzó a organizar una campaña para intentar eliminarlo del reality.
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