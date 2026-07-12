Otra vez: Manuel volvió a criticar a Lionel Messi en Gran Hermano y las redes estallaron

Entre los mensajes que más se replicaron en X aparecieron comentarios como: “Este anti Messi no puede seguir en la casa, Manu al 9009”; “A Nigro lo matamos por muuuuucho menos”; “Ahora más que nunca Manu al 9009”; “¡Hay que sacarlo! ¡No merece ver la semifinal en la casa de Gran Hermano! MANU AL 9009”; “Vamos a ayudar a que vea el partido en su casa el miércoles. MANU AL 9009” y “Menos mal que la semi Manu al 9009 la ve desde su casa así no lo tenemos que escuchar criticando a Messi”.

De esta manera, Manuel volvió a quedar en el centro de la controversia y sus declaraciones reavivaron el enojo de una parte del público, que ya comenzó a organizar una campaña para intentar eliminarlo del reality.