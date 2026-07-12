"Rata, das asco": Dolores Fonzi cruzó con todo a Alejandro Fantino tras sus chicanas contra los actores

Al hacerse eco de este descargo, Fantino minimizó el reclamo de la comunidad artística y lanzó una polémica sugerencia que encendió la mecha. "Sí, hay cosas más importantes, pero si tenés el carnet de conducir podés agarrar un Uber y conducir, Tomás. O podés laburar cortando el pasto, hacer un curso de electricidad o de arreglo de lavarropas", sostuvo.

Respecto a las críticas de Fonzi por el freno al Instituto Nacional de Cine y Arte Audiovisual (INCAA), el conductor remató de manera irónica: "Y claro, si hay cosas más importantes. Andá a actuar de chofer de Uber, Tomás".