Quién quedó afuera de Masterchef en la eliminación que se definió entre Alejandro Lerner y Grego Rossello

Los errores técnicos fueron letales frente a la degustación de los chefs: Betular detectó que a la masa le faltaba un ingrediente y que el curd de limón estaba hecho con claras en lugar de yemas, mientras que Germán Martitegui remarcó fallas graves en el pesaje de los componentes.

La deliberación del jurado y el cuarto eliminado del certamen

El bajísimo nivel de las preparaciones generó una fuerte indignación en los jueces. Al momento de retirarse a deliberar, el enojo fue tal que Germán Martitegui admitió que "estaba para eliminar a tres participantes". Aunque Maru Botana y Damián Betular rechazaron esa drástica propuesta, llegaron a evaluar la posibilidad de echar a dos famosos en la misma noche.

Finalmente, en un veredicto unánime, el jurado decidió salvar al influencer y dictaminó que Alejandro Lerner se convirtiera en el cuarto eliminado de la competencia gastronómica.

De esta manera, la lista de eliminados de Masterchef Celebrity 2026 quedó conformada de la siguiente manera: