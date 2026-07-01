La confesión de Robert De Niro sobre su desayuno a sus 82 años

El paso del tiempo no parece hacer mella en una de las leyendas más grandes de la historia de la cinematografía mundial. A los 82 años, Robert De Niro sigue tan activo como siempre, sin planes de retirarse y con una agenda cargada de proyectos en el horizonte. El legendario actor norteamericano, que nunca dejó de trabajar a lo largo de su extensa trayectoria, mantiene una rutina diaria marcada por la disciplina y la constancia, tanto en lo personal como en lo profesional, siempre acompañado de su mujer y su familia.