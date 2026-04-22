La emotiva carta de Luis Brandoni a Robert De Niro antes de morir: "Volver a encontrarnos"

Carta de Luis Brandoni a Robert de Niro

De "Nada" a "Todo": el cierre de una historia en Nueva York

Luis Brandoni les dejó un gran regalo a todos sus fanáticos y es la continuación de la exitosa serie "Nada", que para esta nueva etapa cambiará su nombre a "Todo". La filmación se llevó a cabo en septiembre del año pasado y, según los realizadores, “Nos dejó este último regalo que lo trasciende y lo hace aún más grande”.

En esta secuela, el personaje de Manuel Tamayo Prats (Brandoni) abandona la atmósfera de escasez y soledad de la primera entrega para explorar un contexto de abundancia. La trama traslada su escenario principal de Buenos Aires a Nueva York y contará nuevamente con la participación de Majo Cabrera (Antonia) y la estrella internacional Robert De Niro, quien retoma su papel como el narrador y amigo Vincent Parisi. Se prevé que esta comedia negra, que satiriza con ironía la burocracia y la idiosincrasia nacional, llegue a la plataforma durante este 2026.

La relación entre Brandoni y De Niro, fundamental para el éxito de su colaboración en pantalla, se remonta a finales de la década de los 80. Todo comenzó gracias a la intermediación de Lito Cruz, quien invitó al actor estadounidense a ver una obra en Buenos Aires.

brandoni de niro

Sin embargo, el gesto que consolidó su amistad ocurrió en 1986, cuando Brandoni filmaba en Estados Unidos. El actor recordó en una entrevista un episodio ocurrido un 21 de diciembre: “En 1986 fuimos a filmar la parte de ‘Made in Argentina’ que ocurría allá. Yo tenía una escena con un actor estadounidense que fue a cenar a un restaurante que era De Niro. Ahí le contó que estaba filmando con un tal Brandoni y Robert le pidió que me dijera que lo llamara. Al día siguiente vino a darme le mensaje y me comuniqué con él a través de una persona que hablaba inglés. Resulta que estábamos en vísperas de Nochebuena, era un 21 de diciembre, y él temía que yo pasara las fiestas solo, o con el equipo de producción. Así que quería invitarme a su casa, y fuimos con Marta (Bianchi) y una de mis hijas a su casa a pasar Nochebuena con él”.

Esa hospitalidad, que Brandoni atribuyó a las raíces italianas de ambos, se mantuvo firme hasta sus últimos días, culminando con la participación de De Niro en "Nada", lo que significó el debut del actor de Hollywood en el formato televisivo.