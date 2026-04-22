La emotiva carta de Luis Brandoni a Robert De Niro antes de morir: "Volver a encontrarnos"
El reconocido actor argentino falleció durante la madrugada del lunes, a los 86 años. Los detalles en la nota.
Tras su fallecimiento en la madrugada del lunes a los 86 años, volvió a cobrar relevancia una emotiva carta que el reconocido actor Luis Brandoni le había escrito a su amigo Robert De Niro, un mensaje que resultó clave para que el artista estadounidense aceptara participar en un proyecto conjunto. Con el paso del tiempo, ese texto adquirió un significado especial y resurgió tras la muerte del intérprete argentino.
El manuscrito giraba en torno al deseo de “volver a encontrarse” para concretar el rodaje de “Nada”, la producción dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Allí, Brandoni comenzaba con un tono cercano: “Querido Bob, soy tu amigo Beto de Buenos Aires; te escribo esta carta dado el cariño y la admiración que te tengo, de otro modo no me hubiera atrevido”.
“En los primeros días de 2022 rodaré una serie que se llama ‘Nada’, que será dirigida por dos excelentes directores, además de amigos: Mariano Cohn y Gastón Duprat. Quiero invitarte a participar en ella y qué vengas a rodar a Buenos Aires”, expresaba en otro tramo.
Luego, sumaba: ”El personaje pensado para vos es muy atractivo y tiene varias escenas con el mío. Me hace mucha ilusión que finalmente podamos actuar juntos, además de compartir charlas, comidas, tragos y paseos por esta ciudad única”.
“Espero que estés bien y con buena salud. Yo cumplí el 18 de abril ¡81 años! y estoy trabajando mucho. Amigo: en la esperanza de volver a encontrarnos, te dejo un gran abrazo”, concluía la carta, firmada como “Beto”.
De "Nada" a "Todo": el cierre de una historia en Nueva York
Luis Brandoni les dejó un gran regalo a todos sus fanáticos y es la continuación de la exitosa serie "Nada", que para esta nueva etapa cambiará su nombre a "Todo". La filmación se llevó a cabo en septiembre del año pasado y, según los realizadores, “Nos dejó este último regalo que lo trasciende y lo hace aún más grande”.
En esta secuela, el personaje de Manuel Tamayo Prats (Brandoni) abandona la atmósfera de escasez y soledad de la primera entrega para explorar un contexto de abundancia. La trama traslada su escenario principal de Buenos Aires a Nueva York y contará nuevamente con la participación de Majo Cabrera (Antonia) y la estrella internacional Robert De Niro, quien retoma su papel como el narrador y amigo Vincent Parisi. Se prevé que esta comedia negra, que satiriza con ironía la burocracia y la idiosincrasia nacional, llegue a la plataforma durante este 2026.
La relación entre Brandoni y De Niro, fundamental para el éxito de su colaboración en pantalla, se remonta a finales de la década de los 80. Todo comenzó gracias a la intermediación de Lito Cruz, quien invitó al actor estadounidense a ver una obra en Buenos Aires.
Sin embargo, el gesto que consolidó su amistad ocurrió en 1986, cuando Brandoni filmaba en Estados Unidos. El actor recordó en una entrevista un episodio ocurrido un 21 de diciembre: “En 1986 fuimos a filmar la parte de ‘Made in Argentina’ que ocurría allá. Yo tenía una escena con un actor estadounidense que fue a cenar a un restaurante que era De Niro. Ahí le contó que estaba filmando con un tal Brandoni y Robert le pidió que me dijera que lo llamara. Al día siguiente vino a darme le mensaje y me comuniqué con él a través de una persona que hablaba inglés. Resulta que estábamos en vísperas de Nochebuena, era un 21 de diciembre, y él temía que yo pasara las fiestas solo, o con el equipo de producción. Así que quería invitarme a su casa, y fuimos con Marta (Bianchi) y una de mis hijas a su casa a pasar Nochebuena con él”.
Esa hospitalidad, que Brandoni atribuyó a las raíces italianas de ambos, se mantuvo firme hasta sus últimos días, culminando con la participación de De Niro en "Nada", lo que significó el debut del actor de Hollywood en el formato televisivo.
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