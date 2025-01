La confesión de Rusherking sobre el drama que vive de noche y afecta a Ángela Torres

"Duermo con las luces prendidas porque tengo un trauma. De chicos, en mi casa, teníamos un videoclub. Siempre me gustaron las películas de terror y durante mi infancia las vi siempre. Y también en mi casa de Santiago Del Estero pasaron un par de cosas paranormales...", comenzó diciendo Rusher. Luego, agregó: "Un día estábamos con mi hermana en el patio. En Santiago hacía mucho calor y sacamos el colchón al patio, porque cortaron la luz. Estábamos muertos de calor. Hasta que, en un momento, estábamos los 2 charlando, acostados y... Vimos que pasó un espíritu, una cosa blanca".

rusherking

En ese sentido, explicó: "Nos quedamos mirando. Nos nos asustamos porque es algo que pasó, no nos atacó. Al otro día se lo contamos a mi mamá. Obviamente no nos creyó pero ahora nos cree un poquito más. De esas cosas vimos muchas. Y yo también veía muchas pelis de terror. Por eso me quedó como un traumita". Después de esto, fue cuando reconoció que su trauma afecta por sobremanera a su pareja.

"Angela se quiere matar... Siempre me dice que apague la luz. Y negociamos: a veces si, a veces no", contó Rusherking, sobre el "arreglo" que hace con Ángela, su actual novia, para superar el miedo nocturno. Sin embargo, el cantante no deja de tomar sus precauciones. "Duermo todo tapado, que no se me vean los pies. No quiero que nadie me tire de los pies, por eso me tapo todo. Por favor, no le muestren películas de terror a sus hijos", finalizó el intérprete a modo de broma.