Por qué no dan hoy viernes La Voz Argentina: la decisión de Telefe

Team Luck Ra

Lucas Barros.

Federico Mestre.

Nathalie Aponte.

Thomas Dantas.

Nicolás Behringer.

Team Miranda!

Emiliano Villagra.

Joaquín Martínez.

Sofía Verna.

Eugenia Rodríguez.

Pablo Cuello.

Soledad

Agustín Carletti y Mauricio Tarantola.

Luis González.

Milagros Gerez Amud.

Valentina Otero.

Violeta Patricia Lemo.

La fuerte confesión de una participante de La Voz Argentina a Nico Occhiato

La última gala de La Voz Argentina (Telefe) dejó un momento cargado de picante humor que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. Todo ocurrió cuando Violeta Lemo, integrante del Team Soledad, interpretó “La gata bajo la lluvia” de Rocío Dúrcal y se emocionó visiblemente sobre el escenario. Al terminar, la propia Soledad le preguntó qué había recordado al cantar esa canción. La participante dudó un instante y lanzó entre risas: “No se puede decir”, generando la primera carcajada colectiva.

La coach no dejó pasar el detalle y agregó: “¿Sabés qué vi? Cuando dijiste ‘invitame un café y hazme el amor’, vi que te quedaste como diciendo ‘¿qué acabo de decir?’”. Lemo admitió entonces: “Antes me daba vergüenza”. Esa respuesta abrió la puerta a una seguidilla de chistes sobre qué tipo de “café” se estaba mencionando, lo que encendió la complicidad de los demás jurados.

En medio de la escena, Nico Occhiato quiso profundizar y lanzó la pregunta clave: “¿Te acordaste de algo?”. Violeta no dudó y respondió: “Sí, uff”. Intrigado, el conductor le pidió que se lo contara al oído. Tras escucharla, su cara de sorpresa fue inmediata. Lali Espósito, que no quiso quedarse afuera, reaccionó con ironía: “Yo renuncio a La Voz Argentina si no me entero lo que te dijo Violeta al oído”. Sin embargo, Occhiato fue terminante: “No se puede, nos sacan del aire”.

violeta la voz occhiato

Más adelante, mientras Lali daba su devolución, el conductor insistió con la incógnita y volvió a intercambiar palabras secretas con la concursante. Finalmente aclaró: “Está bien, entendí, me había quedado una duda”. Y ante la presión de los coaches por revelar lo sucedido, remató: “Es un secreto entre Violeta y yo”.

Juliana Gattas, con humor, advirtió: “Mientras no me lo cuenten, yo me voy a imaginar cosas tremendas, cuando me lo cuenten me calmo”. La respuesta de Occhiato no tardó en llegar: “Recuerden que Violeta tiene 6 hijos... algún café se habrá tomado”. El intercambio provocó carcajadas generalizadas y un clima cada vez más descontracturado en el estudio.

La escena cerró con el propio Occhiato sintetizando el desborde de risas: “Estamos como borrachos, ¿no? Sin haber tomado nada”. Una confesión susurrada al oído, un pacto de silencio y un jurado tentado bastaron para que la noche de La Voz Argentina terminara convertida en uno de los momentos más comentados del programa.