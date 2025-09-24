Lali Espósito, contundente tras el triple femicidio en Florencio Varela: "Justicia"
La reconocida cantante usó sus redes sociales para referirse al brutal asesinato de Brenda, Morena y Lara.
Este miércoles se conoció la noticia que nadie quería recibir: encontraron los cuerpos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez en una casa en Florencio Varela. El triple femicidio de las chicas oriundas de La Matanza generó indignación y un unánime pedido de justicia.
Una vez que se confirmó la información, las redes sociales estallaron con diferentes mensajes. Entre ellos, varios famosos que no dudaron en expresarse al respecto. Una de las que más dio de qué hablar fue Lali Espósito.
La cantante no dudó en usar sus redes sociales y dar su opinión sobre esta terrible situación. Primero, en sus historias de Instagram, Lali replicó un fuerte posteo originalmente compartido por la exlegisladora Ofelia Fernández.
“Mataron a tres pibas, una de 15 años, dos de 20. Las buscaba su familia desesperadamente y aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio. La normalidad con la que convierten vidas de mujeres en cosas. Pasa en medio de una trama de violencia y narcotráfico que está siempre y a la vez parece invisible", decía el texto.
Unos minutos después, la artista pasó a su cuenta de X y volvió a dejar un contundente mensaje que, como era de esperarse, generó un gran debate en todos los usuarios que leyeron la publicación. "Las BARBARIDADES que hay que leer...", comenzó diciendo.
Y cerró: "JUSTICIA POR BRENDA, MORENA Y LARA!"
Triple femicidio: tirotearon la casa de la hermana de Lara
Mientras avanza la investigación del triple femicidio de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, que ya tiene cuatro detenidos, este mismo miércoles balearon la casa de Agostina, la hermana de la víctima menor de edad.
Según informaron en C5N, la vivienda de la hermana de Lara, una de las jóvenes que aparecieron asesinadas en Florencio Varela, fue baleada luego del hallazgo de los cuerpos.
La propia Agostina compartió en sus redes sociales una historia de Instagram contando que habían atacado su vivienda, aunque una vecina dijo al canal de noticias que en realidad se trata de la casa de la abuela de la menor asesinada.
"Estoy haciendo el duelo de mi hermana y venís acusarme a mí que yo entregué a mi hermana, hijo de puta. Me venís a tirar tiros a la casa, andá a buscar los peruano. Lcty, yo también la perdí a mi hermana", escribió la joven en sus redes sociales.
