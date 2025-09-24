Lali Espósito, contundente tras el triple femicidio en Florencio Varela: "Justicia"

Unos minutos después, la artista pasó a su cuenta de X y volvió a dejar un contundente mensaje que, como era de esperarse, generó un gran debate en todos los usuarios que leyeron la publicación. "Las BARBARIDADES que hay que leer...", comenzó diciendo.

Y cerró: "JUSTICIA POR BRENDA, MORENA Y LARA!"

Las BARBARIDADES que hay que leer...



JUSTICIA POR BRENDA, MORENA Y LARA!



JUSTICIA POR BRENDA, MORENA Y LARA! — Lali (@lalioficial) September 24, 2025

Triple femicidio: tirotearon la casa de la hermana de Lara

Mientras avanza la investigación del triple femicidio de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, que ya tiene cuatro detenidos, este mismo miércoles balearon la casa de Agostina, la hermana de la víctima menor de edad.

Según informaron en C5N, la vivienda de la hermana de Lara, una de las jóvenes que aparecieron asesinadas en Florencio Varela, fue baleada luego del hallazgo de los cuerpos.

La propia Agostina compartió en sus redes sociales una historia de Instagram contando que habían atacado su vivienda, aunque una vecina dijo al canal de noticias que en realidad se trata de la casa de la abuela de la menor asesinada.

"Estoy haciendo el duelo de mi hermana y venís acusarme a mí que yo entregué a mi hermana, hijo de puta. Me venís a tirar tiros a la casa, andá a buscar los peruano. Lcty, yo también la perdí a mi hermana", escribió la joven en sus redes sociales.