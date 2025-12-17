La conmovedora reacción de Rocío Marengo ante la mejoría de su hijo Isidro: "¡Salió de la incubadora!"

El descargo de Rocío Marengo

Lejos de recibir comprensión por su breve salida, la publicación desató una ola de comentarios negativos, incluyendo mensajes agresivos que cuestionaron su rol como madre. Ante esta situación, Rocío Marengo decidió realizar un fuerte y sincero descargo público.

Con visible indignación, la actriz apuntó a la superficialidad del escrutinio digital: “La gran mentira de las redes. Mostrás un video diciendo que salís a comer con tu familia y te juzgan de mala madre, sin saber cómo estás por dentro. Te ponés una remerita con lentejuelas y aseguran que te estás cagando de risa, como si la ropa dijera algo”.

Visiblemente afectada, continuó: “Sus comentarios hablan de ustedes, no de mi. Si quieren les muestro las hemorragias que tuve todos estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar”. Rocío luego reveló detalles crudos del difícil proceso que atravesó: “Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté. El parto fue de urgencia, con riesgo de vida. Mi obstetra fue clave para que hoy estemos contando esta historia. Claramente no entienden y no pasaron por algo similar, sino no se animarían a opinar”.

Finalmente, cerró su mensaje con una declaración contundente, ratificando su amor y su confianza en sí misma como madre: “Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, ¡soy la mejor! Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza. Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa”.