La conmovedora reacción de Rocío Marengo ante la mejoría de su hijo Isidro: "¡Salió de la incubadora!"
La mediática quien tuvo a su primogénito con Eduardo Fort, habló de cómo se encuentra, a través de sus redes sociales.
Rocío Marengo compartió con sus seguidores una alentadora actualización sobre la salud de su hijo Isidro. A través de sus redes sociales, la mediática contó que el bebé fue trasladado de neonatología a una habitación común, tras haber permanecido en incubadora debido a su nacimiento prematuro.
La noticia fue acompañada por un mensaje cargado de emoción, que Marengo decidió replicar en su perfil: “¡Isi bebito campeón salió de la incubadora! Ahora está en cunita común. Acá montando guardia”, escribió su madre en una historia.
La rubia también dedicó palabras de agradecimiento por el acompañamiento recibido en los momentos más difíciles. “Falta menos. Gracias, ma. Tu ejemplo, tu apoyo incondicional, tu todo me hace más fuerte. Te amo”, expresó.
Junto al anuncio, se pudo ver una imagen de la cuna que prepararon especialmente para Isidro: un delicado diseño tejido a crochet, en tonos neutros, decorado con pequeños peluches de patos que rodeaban al recién nacido.
El feroz descargo de Rocío Marengo tras ser tildada de "mala madre"
A través de sus plataformas digitales, Rocío ha compartido estas primeras semanas de maternidad, transmitiendo mensajes de amor, esperanza y la fortaleza que requiere una internación prolongada. La actriz se ha mostrado día y noche junto a su hijo, lidiando con la ansiedad y el desgaste emocional. Sin embargo, durante el último fin de semana, los médicos le aconsejaron tomarse un breve respiro para despejarse. Por primera vez desde el nacimiento de Isidro, aceptó salir a cenar con su familia, una decisión que compartió con honestidad en sus redes.
El descargo de Rocío Marengo
Lejos de recibir comprensión por su breve salida, la publicación desató una ola de comentarios negativos, incluyendo mensajes agresivos que cuestionaron su rol como madre. Ante esta situación, Rocío Marengo decidió realizar un fuerte y sincero descargo público.
Con visible indignación, la actriz apuntó a la superficialidad del escrutinio digital: “La gran mentira de las redes. Mostrás un video diciendo que salís a comer con tu familia y te juzgan de mala madre, sin saber cómo estás por dentro. Te ponés una remerita con lentejuelas y aseguran que te estás cagando de risa, como si la ropa dijera algo”.
Visiblemente afectada, continuó: “Sus comentarios hablan de ustedes, no de mi. Si quieren les muestro las hemorragias que tuve todos estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar”. Rocío luego reveló detalles crudos del difícil proceso que atravesó: “Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté. El parto fue de urgencia, con riesgo de vida. Mi obstetra fue clave para que hoy estemos contando esta historia. Claramente no entienden y no pasaron por algo similar, sino no se animarían a opinar”.
Finalmente, cerró su mensaje con una declaración contundente, ratificando su amor y su confianza en sí misma como madre: “Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, ¡soy la mejor! Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza. Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa”.
