El sentido mensaje de Rocío Marengo acerca del estado de salud de su bebé
A través de sus redes sociales, la mediática expresó un sentido mensaje sobre el estado de salud de su hijo, fruto de su relación con Eduardo Fort.
Rocío Marengo transita días de gran emoción y alivio mientras acompaña la recuperación de su hijo Isidro, fruto de su relación con Eduardo Fort y quien llegó al mundo antes de lo previsto.
Desde una habitación del Sanatorio Otamendi, la conductora compartió una noticia que le devolvió tranquilidad después de jornadas intensas: el bebé presentó una evolución destacada y pasó de Neo 1 a Neo 3, un indicador médico que confirma un avance significativo en su estado de salud. Ese cambio, celebrado por el equipo que la acompaña, marcó un antes y un después en la experiencia que vive como mamá primeriza.
En sus redes sociales, Rocío decidió expresar la alegría del momento y publicó una imagen junto a amigas que la sostienen en este proceso. Allí compartió el mensaje “Isidro pasó de Neo 1 a Neo 3 y acá se festeja. Las amo amigas. Gracias por estar”, dejando ver la mezcla de emoción, gratitud y alivio que siente mientras observa los progresos de su bebé. La noticia rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, quienes venían siguiendo de cerca cada parte médico desde el nacimiento anticipado.
Isidro llegó al mundo el 3 de diciembre, mucho antes de lo que Rocío había imaginado. La cesárea estaba programada para más adelante, pero los médicos consideraron que lo mejor para ambos era adelantar el nacimiento. Así, a las 10.54 de la mañana, y con 2,480 kilos, Isidro Fort Marengo dio su primer paso en esta historia. Al haber nacido en la semana 34 y no llegar a la semana 37 que es cuando se considera a término, fue llevado enseguida al área de neonatología, donde comenzó a recibir la atención necesaria.
