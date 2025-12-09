El sentido mensaje de Rocío Marengo acerca del estado de salud de su bebé

Rocio Marengo en el Sanatorio Otamendi

Isidro llegó al mundo el 3 de diciembre, mucho antes de lo que Rocío había imaginado. La cesárea estaba programada para más adelante, pero los médicos consideraron que lo mejor para ambos era adelantar el nacimiento. Así, a las 10.54 de la mañana, y con 2,480 kilos, Isidro Fort Marengo dio su primer paso en esta historia. Al haber nacido en la semana 34 y no llegar a la semana 37 que es cuando se considera a término, fue llevado enseguida al área de neonatología, donde comenzó a recibir la atención necesaria.