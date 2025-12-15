El feroz descargo de Rocío Marengo tras ser tildada de "mala madre"

Visiblemente afectada, continuó: “Sus comentarios hablan de ustedes, no de mi. Si quieren les muestro las hemorragias que tuve todos estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar”. Rocío luego reveló detalles crudos del difícil proceso que atravesó: “Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté. El parto fue de urgencia, con riesgo de vida. Mi obstetra fue clave para que hoy estemos contando esta historia. Claramente no entienden y no pasaron por algo similar, sino no se animarían a opinar”.

Finalmente, cerró su mensaje con una declaración contundente, ratificando su amor y su confianza en sí misma como madre: “Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, ¡soy la mejor! Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza. Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa”.

La salud de Isidro Fort actualmente

En medio de este torbellino emocional, Rocío Marengo también compartió noticias de gran alivio sobre la recuperación de su hijo Isidro. El bebé, que nació semanas antes de lo previsto, mostró una evolución destacada en su estado de salud.

La conductora, desde el Sanatorio Otamendi, celebró el hecho de que el bebé fue trasladado de Neo 1 a Neo 3, un importante indicador médico que confirma un avance significativo hacia su recuperación. Rocío expresó su alegría en redes sociales junto a una imagen con amigas que la acompañan: “Isidro pasó de Neo 1 a Neo 3 y acá se festeja. Las amo amigas. Gracias por estar”.

Isidro Fort Marengo nació el 3 de diciembre a las 10.54 de la mañana, pesando 2,480 kilos, en la semana 34 de gestación (un embarazo a término suele ser alrededor de la semana 37). Debido a su nacimiento prematuro, fue derivado de inmediato al área de neonatología. El reciente cambio de sector dentro de la unidad representa un paso firme en su proceso y fortalece la esperanza de la pronta alta médica. Para Rocío, este avance es un respiro emocional y la posibilidad de mirar el futuro con mayor tranquilidad.