"Nada les viene bien": Cinthia Fernández no pudo contener las lágrimas frente a Moria Casán

Cinthia Fernández llorando

Visiblemente movilizada, continuó: “Yo ya esa etapa la pasé, ya lo expliqué 70.000 veces. Yo ya hice todos los papelones que pude hacer. También mostré talento en algún punto de mi carrera. Pero no tengo por qué seguir atada al pasado. Tengo ganas de evolucionar. Entonces yo estoy hinchada a las bolas un poco”, dijo antes de quebrarse en llanto.

La panelista también fue crítica con el medio televisivo y reflexionó sobre su vínculo con la exposición mediática: “La hipocresía de la tele es la más grande que hay. A mí porque me da de comer y porque hoy por hoy no tengo otra. Pero cuando tengo otra herramienta, seguramente utilice a la televisión. Yo utilicé a la televisión, no me dio un carajo y me utilizaron más. A la tele les sirvió mucho más. Hoy no tengo otra”.

En ese contexto, la conductora Moria Casán intervino con algunas observaciones sobre el presente personal y laboral de Fernández, incluyendo comentarios que surgieron alrededor de su relación con el abogado Roberto Castillo.

“Siento que estás muy condicionada por tu enamoramiento con Castillo y no te estoy cuestionando esto”, señaló la diva. “Generalmente cuando uno te ve, estás mirando todo el tiempo el teléfono”, agregó.

Lejos de esquivar el planteo, Fernández respondió: “No me siento cooptada, me siento que soy una persona que quiero evolucionar. Eso es un problema para muchas personas”.

Luego explicó las dificultades económicas y personales que atraviesa actualmente: “Es muy injusto, loco. No tengo otro medio que laburar acá. Porque hoy tengo que mantener mi casa. Pero estoy segura que el día que tenga otro medio, lo voy a jugar y lo voy a disfrutar”.

Ante la emoción de su compañera, Casán decidió respaldarla públicamente y destacó su personalidad dentro del panel: “Sos peleadora, sos picante, sos petardista. Eso es lo que le molesta, que no te pueden voltear”.

La conductora cerró el momento con una reflexión sobre la exposición mediática y las exigencias del medio: “Uno está muy expuesto. Imaginate que acá estás con esa cámara, que para todo el mundo es un freno, y para nosotros es avanzar. Entonces, si no tenés cintura para avanzar y hacer esto, chocás todo el tiempo. Es mucha exposición, te está juzgando todo el mundo”, concluyó.