¡Polémica total! Afirman que Moria Casán desvinculó a Cinthia Fernández de su ciclo en El Trece

A esto se agregó Yanina Latorre, quien dijo que en el canal habría malestar por algunas formas de la panelista: “Desde el canal están molestos porque tiene malas formas con las vestuaristas y maquillaje”, aseguró.

Si finalmente se confirma la salida, sería un punto final a una pelea que empezó tras el cruce con Elba Marcovecchio, siguió con choques directos con Moria y ahora podría impactar de lleno en su continuidad.

Por ahora no hay comunicado oficial ni palabra de las protagonistas, pero en el mundo del espectáculo ya corre fuerte la versión de que estaría “echada”, y el escándalo promete sumar más capítulos.