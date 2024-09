La contundente respuesta de Maru Botana a Jimena Monteverde: "Cara a cara"

La respuesta de Maru Botana

Maru Botana decidió responder públicamente a través de un video en su cuenta de Instagram, donde expresó: "Llega un momento en que ya no aguanto más gente hablando mal de mí, difamándome, diciendo cosas que no son ciertas". "Para mí no hay nada más lindo que hablarse cara a cara y decirse las cosas que uno piensa, es lo que les enseño a mis hijos día a día, no hay nada más feo que difamar a alguien", agregó la cocinera.

Dirigiéndose directamente a Monteverde, quien es responsable de la cocina en los programas de Juana Viale y Mirtha Legrand, Botana lanzó: "A vos, Jimena, te hablo, en mi vida te vi la cara, no sé quién sos. Quiero que te quedes súper tranquila, yo nunca te sacaría un trabajo, nunca le sacaría un trabajo a nadie. Yo genero trabajo, tengo más de 160 empleados".

"En todos los canales hay autoridades. En ese momento, en América estaba Liliana Parodi. Imagínense, ¿cómo voy a llegar a un canal y pedir que alguien no esté? Jamás lo haría, y jamás me lo permitirían", concluyó Botana, haciendo también alusión a otras figuras del espectáculo que la han criticado en diversas ocasiones.

Lo que dijo Jimena Monteverde

"¿Por qué te odia Maru Botana?", le preguntó Héctor Maugeri. "No sé si me odia, y no sé si la palabra es odio, pero eso habla más de la inseguridad del otro. Para trabajar en televisión hay que ser un poco malo, y yo no lo soy. Por eso me cuesta más que a otras personas encontrar mi lugar o ponerme firme. Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es", respondió Monteverde.