La arriesgada decisión de Franco Zunino en Gran Hermano tras el derecho a réplica del exnovio de Luana

La arriesgada decisión de Franco Zunino ante Luana Fernández

Movilizado por lo ocurrido, Zunino decidió dar un paso al costado para no quedar en medio del conflicto entre Luana y su exnovio: "Quedamos como amigos, porque la verdad yo no quiero estar en el medio de esos quilombos que tampoco me corresponden y tampoco jamás, jamás estaría en medio de una relación, entonces por lo tanto le dije que todo bien pero que ya está, que seamos amigos", reveló el joven en el streaming, dejando en claro que hubo una charla con la chica que tanto le gustaba.