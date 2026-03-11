La arriesgada decisión de Franco Zunino en Gran Hermano tras el derecho a réplica del exnovio de Luana
El joven oriundo de Berazategui se vio impactado por el fuerte cruce entre Luana y su ahora expareja, y no dudó en resolver cómo posicionarse.
La gala del martes en Gran Hermano Generación Dorada elevó la tensión al máximo. Luana Fernández vivió un momento de total exposición cuando "El Big" utilizó tecnología de realidad aumentada para cruzarla en vivo con Lucas Izzi, su ahora exnovio, en el marco del nuevo recurso de esta edición: el "derecho a réplica" (DAR).
Cabe señalar que Luana ya había terminado la relación días atrás, pero de una forma poco convencional: enviando un mensaje directo a cámara desde el aislamiento. La creciente e inevitable atracción por su compañero de casa, Franco Zunino, la llevó a querer "limpiar el terreno" afuera para avanzar adentro.
Aunque no fue físico, la frialdad de la realidad aumentada no evitó que el reencuentro fuera uno de los picos de rating de la temporada, dejando a Luana visiblemente movilizada pero firme en su decisión. Tras salir de ese "cara a cara", la joven se echó a llorar y se mostró muy dolida con la producción del reality.
La arriesgada decisión de Franco Zunino ante Luana Fernández
Movilizado por lo ocurrido, Zunino decidió dar un paso al costado para no quedar en medio del conflicto entre Luana y su exnovio: "Quedamos como amigos, porque la verdad yo no quiero estar en el medio de esos quilombos que tampoco me corresponden y tampoco jamás, jamás estaría en medio de una relación, entonces por lo tanto le dije que todo bien pero que ya está, que seamos amigos", reveló el joven en el streaming, dejando en claro que hubo una charla con la chica que tanto le gustaba.
Seguidamente, argumentó: "Ella es re piola, re buena onda, pero bueno vamos a ser amigos y nada más, así que nada, le dije también que no le iba a soltar la mano porque sé que está pasando por un momento de mierda y acá las emociones se viven al mil millones, pero bueno, ahora al tener las cosas claras de cómo es su relación, le dije que nada, que ya está, que pinchó, y que somos amigos y nada más que amigos".
Esta jugada puede ser de mucho beneficio para el joven de Berazategui, así como también puede traerle complicaciones. Habrá que ver cómo toma el público que él haya decidido dar un paso al costado en su romance con Luana.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario